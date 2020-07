Marco Winkler

Kremmen (MOZ) "Ich denke, wir sind mit dem Thema noch nicht durch." Die Worte von Ortsvorsteher Eckhard Koop (DUB) dürften den Nerv vieler Kremmener treffen. Sie wollen auch nicht, dass das Thema schnell abgehakt wird, schließlich wäre damit eine Ära zu Ende. Gemeint ist die Diskussion um die Badestelle am Kremmener See. Seelodge-Eigentümer Robert Baumgart stellte sich im Ortsbeirat am Montag den Fragen anwesender Einwohner.

Um die zusammenfassenden Koop-Worte vom Ende der Sitzung zu zitieren: "Ich hoffe, Sie sind erfolgreich, Herr Baumgart. Wir brauchen diesen Magneten für die Stadt. Ich hoffe aber auch, dass die Kremmener zufrieden mit einer Lösung für die Badestelle sind. Sie haben einen Wirtschaftsbetrieb, und wir wollen baden gehen." Der Bürgermeister müsse einen Konsens aushandeln. Ins Auge gefasst werden – seitens der Stadtverawaltung – könnte zudem ein Vorschlag von Grundschuldirektorin Annette Borchert, andere Badestellen am See zu erschließen.

Vorerst bleibt den Kremmenern die an der Seelodge – an einigen Tagen in der Woche. Erbbaupächter Robert Baumgart musste die Badestelle, wie berichtet, temporär schließen. "Aus der rechtlichen Praxis heraus", sagte er. Bei Badeunfällen würde er haften. Ohne Rettungsschwimmer darf nicht mehr gebadet werden. "Wer eine Gefahrenquelle schafft, ist dafür zuständig", sagte Baumgart. Die Verkehrssicherung für das Grundstück des Wald- und Seeguts sehe vor: "Die Wasserqualität muss stimmen, der Seegrund abgesucht werden, eine Badeaufsicht vorhanden sein." Der Steg verkompliziere alles, da er weitere Auflagen mit sich bringe. Baumgart verwies auf zwei Mädchen, die am Freitag in Badeseen ertrunken sind: eine Fünfjährige in Hannover und eine Elfjährige im Kreis Heinsberg (Nordrhein-Westfalen). Argumentationen, dass seit Generationen aufsichtslos gebadet werde, ziehen nicht: "Es ist ein Privatgrundstück, ich hafte."

Über die DRLG Oranienburg konnte er in den vorigen Tagen eine Badeaufsicht organisieren. Die Stadtverordneten könnten am Donnerstag einen Zuschuss in Höhe von 4 000 Euro bewilligen, sollte Baumgart – so die Bedingung – bis Ende August vier Tage in der Woche die Badestelle öffnen. "Das war mit mir nicht abgesprochen", sagte Baumgart hinsichtlich der vier Tage. Der Zuschuss reiche "bei Weitem nicht".

Eckhard Koop sprach schon im Vorfeld von der Badestelle als "Kremmens liebstes Kind". Baumgart widersprach nicht, wies aber darauf hin, dass zuletzt wenige Besucher den See ansteuerten. Am Sonntag habe er 15 Gäste zählen können und vier Kinder. "Da habe ich 51 Euro eingenommen." Worauf er anspielte: wirtschaftlich sei das nicht. "Die Leute sind verunsichert, sie haben keine Regelmäßigkeit", so Eckhard Koop, für den beide Seiten – Erbbaupächter und Stadt – an einen Tisch gehören. Immerhin sei nicht ganz geklärt, inwiefern die Stadt Verantwortung trägt. Laut Koop gehöre zwar die Badestelle dem Pächter, die Steganlage sei aber immer noch im städtischen Besitz.

"Wir wollen eine gewisse regelmäßige Nutzung", sagte Ricky Schlichting (SPD). Der Eintritt stehe für ihn nicht zur Debatte, er sei gerechtfertigt. Auch er erklärte Gesprächsbereitschaft. Robert Baumgar ist direkter (gar realistischer?): "Man muss die Erwartungen managen", sagte er. "Wir werden sicher eine Lösung finden, aber sie wird strikter als bisher." Von Eintritt und Bistro könne er nicht leben, bliebe alles wie gehabt. Zumal noch mit Zusatzkosten wegen der Rettungsschwimmer. "Unter 200 bis 250 Portionen Pommes ist ein Bistro nicht wirtschaftlich", reagierte er auf eine Anfrage aus dem Publikum. Oft seien es die Einheimischen, die er mit Kühlboxen sehe, die ihren Müll und Kippen zurück ließen.

Klare Worte fand er zum Volleyballfeld, das es nicht mehr gibt. Auf ihm wurde ein Eventzelt errichtet. Laut Annette Borchert sei genau diese sportliche Betätigung etwas, das diesen Sommer für die Jugend weggebrochen sei. Baumgart sagte: "Wir haben eine Lösung gefunden, aber es wird kein Volleyballfeld mehr geben. Wir sind eine Eventlocation, hatten drei Monate keinen Umsatz. Ich bin dafür verantwortlich, dass wir wirtschaftlich überleben." Sätze, die er in Variationen mehrfach betonte.

"Wir können nur auf Verständnis hoffen, denn er ist jetzt der Eigentümer", machte Christoph Brunner (DUB) deutlich. Der Fehler des Erbbaupachtvertrages sei damals passiert und nicht rückgängig zu machen. Auch Bade-Ausnahmen – so eine weitere Anfrage aus dem Publikum – werde es laut Baumgart nicht geben, nicht für Frühbader, nicht für Spätbader. Die Verkehrssicherungspflicht kennt keine Ausnahmen. Eine tägliche Öffnung, so deutete es Baumgart an, sei nur bei einer entsprechenden finanziellen Unterstützung vorstellbar. Er sprach von 20 000 bis 30 000 Euro, die eine Badeaufsicht pro Saison kosten könnte. Etablieren will er den Sonntag als Badetag. Der Rest ist offen.