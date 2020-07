Siegmar Trenkler

Alt Ruppin (MOZ) Schon fast wie ein Volksfest fühlte sich die Feier für die Glocken der Alt Ruppiner St.-Nikolaikirche am Dienstagvormittag an. Mehr als 60 Schaulustige und Besucher hatten sich eingefunden, um mit dem gebotenen Mindestabstand dabei zu sein, wenn die drei alten Glocken des Gotteshauses entwidmet und die vier neuen Klangkörper mit einem Kran in die Höhe gehievt werden.

Die alten eisernen Glocken mit einem Gewicht von 1100, 600 und 550 Kilogramm waren 1960 in der Glockengießerei Schilling & Lattermann in Apolda gegossen worden. "Bronze hätte sich die Gemeinde damals auch gar nicht leisten können", berichtete Pfarrer Thomas Klemm-Wollny bei der Zeremonie. Nach 60 Jahren im Dienst werden die mittlerweile verrosteten alten Klangkörper nun durch Bronzeglocken ersetzt, die genauso alt sind wie ihre Vorgänger. Die vier Glocken entstanden ebenfalls 1960, allerdings in der Glocken- und Kunstgießerei Rincker im hessischen Sinn. Sie hingen früher in der 2019 abgerissenen Paul-Gerhardt-Kirche in Hamburg-Wilhelmsburg. Mit 1100, 550, 360 und 240 Kilogramm sind sie zwar genauso schwer. Dennoch war ein zusätzliches Statikgutachten nötig. So kam es, dass die Kirchengemeinde zwar nur etwa 6000 Euro für die Bronzeglocken, insgesamt aber mehr als 70 000 Euro für alle mit der Umrüstung verbundenen Kosten aufbringen musste. Ein großer Teil davon ist durch Spenden bereits eingenommen worden. "Wir sammeln aber auch noch weiter", so Klemm-Wollny.

Neue Klangfarbe

Durch das andere Material wird sich auch der Klang des Geläuts ändern. Zum einen gibt es mit der zusätzlichen Glocke eine breitere Palette an hohen Feiertagen. Doch selbst wenn regulär nur drei Glocken zu hören sind, werden sie lauter sein als die Vorgänger und einen deutlich tieferen und wärmeren Klang haben. Einen ersten Vorgeschmack darauf gab es auch, als Klemm-Wollny und Gregor Hamsch, der Geschäftsführer der Gesamtkirchengemeinden Ruppin und Protzen-Wustrau-Radensleben (ProWuRa), in Bodennähe mit dem Klöppel die größte Glocke dreimal erklingen ließen. bevor diese mit dem Kran in die Höhe gehoben wurde. Auf jeder der vier neue Bronzeglocken, die am 16. August offiziell geweiht werden sollen, steht übrigens eine Strophe aus verschiedenen Liedern von Paul Gerhardt.