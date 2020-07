Potsdam (MOZ) Bayern will mit einem dreistelligen Millionen-Aufwand jedem Bürger des Freistaates die Möglichkeit einräumen, sich regelmäßig auf das Coronavirus testen zu lassen. Seitdem wird über den Nutzen der massenweisen Tests gestritten.

In Brandenburg war zunächst nur vorgesehen, einzelne Schulen oder Kitas zu untersuchen. Dabei sollte in Zusammenarbeit mit anderen Ländern herausgefunden werden, ob Kinder das Virus in großem Umfang verteilen oder eher nicht. Außerdem wollte man in Pflegeheimen, wo die Menschen mit den höchsten Risiken für einen schweren Krankheitsverlauf leben, mit Tests für mehr Sicherheit sorgen. Dann kam die Idee hinzu, denjenigen Lehrern und Erziehern, die zu den Risikogruppen zählen könnten, mit Tests genügend Sicherheit zu geben, sodass sie an ihren Arbeitsplatz zurückkehren.

Immerhin werden bis zu 20 Prozent der Belegschaften zu den Risikogruppen gezählt. Letztlich geht es der Teststrategie des Landes wie dem BER. Beide wurden vor der Fertigstellung immer wieder umgeplant und aufgebläht. Wenn Politik da keine klaren Ansagen macht, wird aus einem Vorhaben eine unendliche Geschichte – und genau das darf in Corona-Zeiten nicht passieren.