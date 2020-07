Odin Tietsche

Oranienburg (MOZ) Bei der Suche nach dem möglichen Täter, der am vergangenen Donnerstagabend am Havelufer gegenüber dem Oranienburger Schloss eine 35 Jahre alte Frau vergewaltigt haben soll, gibt es bislang für die Ermittler keinerlei Hinweise. "Wir haben weder eine Spur zu dem von der Frau beschriebenen Mann noch haben wir bislang irgendwelche Zeugen finden können", sagt Dörte Röhrs von der Polizeidirektion Nord.

Laut Aussage der 35-jährigen Tschechin, die im Oranienburger Stadtgebiet wohnt, saß die Frau am Donnerstagabend zwischen 20.30 Uhr und 21 Uhr auf einer Bank am Havelufer, als sich plötzlich ein Mann näherte und ihren Arm streichelte. Als sie sich daraufhin auf eine andere Bank setzen wollte, wurde sie von dem Unbekannten gewaltsam gepackt, anschließend soll es gegen den Willen der Frau zu sexuellen Handlungen gekommen sein.

"Wir haben mit Personen sprechen können, die sich zu dieser Zeit im Restaurant gegenüber aufgehalten haben", bestätigte Dörte Röhrs am Dienstag auf Nachfrage dieser Zeitung. Aufgrund der Corona-Vorschriften seien alle Gäste des Schlossrestaurants namentlich erfasst worden. Keiner der Befragten, die sich im Rahmen einer Familienfeier sowohl im als auch vor dem Lokal aufhielten, hatte jedoch an dem Abend etwas von dem möglichen Übergriff auf der anderen Uferseite mitbekommen. "Niemand hat die Frau oder den Mann gesehen, auch Schreie hat niemand gehört", so Röhrs. Auf Fotos und Videos, die im Zuge der Familienfeier vor dem Lokal aufgenommen wurden, sei nichts zu erkennen gewesen, das einen Hinweis auf die Tat hätte liefern können.

"Wir hoffen natürlich nach wie vor, dass sich mögliche Zeugen bei uns melden, sodass wir den Fall aufklären können", sagt Dörte Röhrs. Hinweise nimmt die Polizei weiterhin unter der Nummer 03301 8510 entgegen.

Einen Zusammenhang zu den Fällen in Kleinmachnow und Berlin-Wannsee, über den verschiedene Medien am Wochenende noch spekuliert hatten, schloss Röhrs indes aus.