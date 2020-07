Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Die israelische Stadt Kfar Jona hat den für 9. bis 13. August geplanten Besuch in Oranienburg abgesagt. Grund ist eine aktuelle zweite Infektionswelle der Corona-Pandemie. In Israel droht deshalb ein zweiter "Lockdown". Es ist derzeit völlig unklar, ob Reisen im August möglich sein werden. Bürgermeisterin Soshi Kachlon-Kidor befindet sich außerdem wegen Kontakts zu einer infizierten Person derzeit in Quarantäne.

Bürgermeister Alexander Laesicke hatte mit einer kleinen Delegation im Februar Kfar Jona besucht. Inzwischen hatten die israelische Kommune und Oranienburgs Stadtverordnete für die Städtepartnerschaft gestimmt. Im August sollte der Vertrag unterzeichnet werden. Für Oranienburg wäre es nach Bagnolet, Melnik, Hamm und Vught die fünfte Partnerschaft. Zur "Ish Shalom"-Highschool in der Kleinstadt hält bereits das Georg-Mendheim-Oberstufenzentrum eine Partnerschaft. Ein Schüleraustausch, der im Frühjahr stattfinden sollte, fiel ebenfalls wegen der Pandemie aus. Derzeit ist unklar, wann der Besuch in Oranienburg nachgeholt werden kann.

Unabhängig davon soll vom 11. August bis 22. September in der Galerie der Tourist-Info am Schlossplatz die Wanderausstellung "1948 Wie der Staat Israel entstand" eröffnet werden. Ursprünglich war eine Ausstellungseröffnung als Teil des Besuchsprogramms für die Gäste aus Kfar Jona geplant. Der Ausstellungszeitraum lässt sich aber nicht verschieben.