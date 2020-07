Nancy Waldmann

Slubice (MOZ) Drei Covid-19-Fälle in knapp zwei Wochen sind in der Stadt nun bekannt.

Zunächst steckte sich ein Beschäftigter im Logistikzentrum in Großbeeren an, daraufhin ein Wahlhelfer vor der Wahl am 28. Juni. Beide mussten laut Gazeta Lubuska ins Krankenhaus.

Vergangene Woche dann war die Bank Santander in Słubice zunächst wegen eines Verdachtsfalls, der sich dann bestätigte, vorübergehend geschlossen. Alle drei Infizierten sind miteinander verwandt.