MOZ

Ostprignitz-Ruppin Das Telefon im Stromspar-Check-Büro des Vereins Esta Ruppin klingelt in den vergangenen Tagen wieder häufiger. "Immer mehr Haushalte fragen nach, wann der Stromspar-Check (SSC) wieder startet, und wollen einen Beratungstermin vereinbaren", freut sich Joachim Pritzkow von Esta Ruppin. Nachdem das Team des Stromspar-Checks seit Mitte März coronabedingt keine Haushaltsbesuche mehr machen konnte, nimmt der SSC die Beratungen jetzt wieder auf. Das Angebot ist komplett kostenlos und richtet sich an Haushalte mit geringem Einkommen, die ihren Energieverbrauch und ihre Kosten reduzieren wollen und damit auch das Klima schonen möchten.

Höherer Stromverbrauch

Das ist ein Service, der gerade in Corona-Zeiten besonders wichtig wird: Die Menschen verbringen viel mehr Zeit zu Hause, auch Schule findet daheim statt, und elektronische Medien werden viel stärker genutzt. Das lässt die Stromzähler in den meisten Haushalten deutlich schneller laufen und Rechnungen steigen. Mit einem Stromspar-Check können unnötige Energieverbräuche jedoch vermieden werden. Dabei helfen die geschulten Stromspar-Teams mit ihrer individuellen Beratung. Sie spüren die jeweiligen Einsparpotenziale vor Ort auf, geben praktische Tipps zum Nutzungsverhalten und installieren unter anderem LEDs, schaltbare Steckerleisten und wassersparende Duschköpfe im Wert von bis zu 70 Euro. Diese Soforthilfen sind für die Nutzer gratis. "So spart ein Haushalt im Durchschnitt 136 Euro im Jahr", weiß Joachim Pritzkow. Dazu kommen noch Einsparungen, wenn ein Kühlgerät getauscht wurde, und die Einsparungen bei Heizung und Warmwasser.

Strenge Hygieneauflagen

Die Beratung findet derzeit unter strengen Hygieneauflagen statt, um Haushalte und Beratende gleichermaßen zu schützen. Den Stromspar-Check können alle Haushalte im Landkreis Ostprignitz-Ruppin kostenlos nutzen, die Sozialleistungen beziehen oder deren Einkommen unterhalb der Pfändungs-Freigrenze liegt.

Seit 2008 gibt es diese bundesweite Initiative, die im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative vom Bundesumweltministerium gefördert wird. Auf Grund der kommunalen Einsparungen konnte auch der Landkreis Ostprignitz-Ruppin für eine finanzielle Beteiligung gewonnen werden.

Interessierte Haushalte können sich für einen Stromspar-Check unter 03391 7392810 oder per E-Mail an stromsparcheck@estaruppin.de anmelden. Weitere Informationen unter www.stromspar-check.de