Bad Freienwalde (MOZ) In einem offenen Brief wendet sich die Belegschaft des Trink- und Abwasserverbandes Oderbruch-Barnim (Tavob) auf der Homepage des Verbandes an die Öffentlichkeit.

In dem Schreiben erklären die 42 Mitarbeiter und drei Auszubildenden den Stolz auf ihre Arbeit, die sie auch unter schwierigen Bedingen erfüllen. So etwa in den von Trockenheit geprägten vergangenen zwei Jahren, in denen es aber dennoch gelungen sei, eine stabile Trinkwasserversorgung ohne Engpässe sicherzustellen. Außerdem wird in dem Brief darauf hingewiesen, dass die Preise für Trink- und Abwasser des Tavob, der im Jahr 1992 gegründet wurde, seit dem Jahr 1994 stabil seien.

Stabilität des Tavob gefährdet

"Die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung teilt unsere Meinung und schätzt unsere Arbeit. Das wird täglich in zahlreichen Kundengesprächen deutlich", bedanken sich die Tavob-Mitarbeiter bei den Kunden. Allerdings werde die Arbeit durch einen kleinen Personenkreis schlecht geredet, sogar kriminalisiert. Dieser Personenkreis sabotiere die Arbeit und unterstelle Unfähigkeit. Erfolge und Leistungen würden in Abrede gestellt. "Dagegen verwahren wir uns", machen die Verbandsangestellten deutlich. Die wirtschaftliche Stabilität des Verbandes werde durch diesen kleinen Personenkreis gefährdet und damit auch die stabile Ver- und Entsorgung, so die Befürchtung.