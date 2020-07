Ulrike Gawande, Markus Kluge

Hakenberg (MOZ) In den Räumen des ehemaligen Schlachthofes der Halenberger Fleisch GmbH (Hafleg) ist neues Leben eingezogen. Die Farm Katerbow hat die Gebäude für fünf Jahre gepachtet. Genutzt werden sie aber nicht als Schlachthof, sondern als Produktionsstandort für die Verarbeitung des echten Havelländer Apfelschweins, das auf dem Hof in Katerbow gehalten wird.

Marcus Koch, der Geschäftsführer der Farm Katerbow erklärt, dass die Hafleg nach den Verstößen gegen das Tierschutzgesetz auch die Schlachtzulassung verloren habe. "Wir hätten sie neu beantragen müssen und zusätzlich in die Räume investieren müssen", so Koch. Doch für den Familienbetrieb stand eine Wiedereröffnung des Schlachthofes nie zur Disposition, da man auf der Suche nach Räumen für die Produktion war, da die bisherige Metzgerei in Berlin zu klein geworden war. Die Kühlhäuser werden jetzt für die Lagerung von Wurst- und Fleischwaren genutzt. Auch den Hofladen hat die Farm Katerbow übernommen und bietet dort jetzt neben den Produkten vom Havelländer Apfelschwein auch andere Fleisch- und Wurstwaren an.

Der Schlachthof der Hafleg hatte Ende 2018 seinen Betrieb einstellen müssen, nachdem die Tierrechtsorganisation Ariwa heimlich gefilmte Aufnahmen aus der Schlachtung veröffentliche. Diese dokumentierten Verstöße gegen das Tierschutzgesetz beim Zutreiben der Tiere und bei deren Tötung. Bis dahin galt das Unternehmen als Vorzeigebetrieb in der Region. Die drei verantwortlichen Mitarbeiter hatten nicht nur ihre Zulassung verloren, sondern sie wurden Anfang 2020 wegen Tierquälerei zu Geldstrafen verurteilt. Landwirte in der Region stellt die Schließung des Betriebs vor große Probleme, da sie ihre Tiere nun teilweise über mehrere hundert Kilometer bis zum nächsten Schlachtbetrieb transportieren müssen. In diesem Jahr gab die Hafleg dann auch ihre Fleischverarbeitung und -veredlung und den Hofladen auf.