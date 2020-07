Roland Hanke

Fürstenwalde (MOZ) Der erste Termin war im Mai angedacht, dann sollte es Ende Juni zur Sache gehen. Doch die Corona-Pandemie machte der Ahuuu-Boxpromotion um Chef Ralf Riemer einen Strich durch die Rechnung ihrer fünftenProfi-Nacht. Nun aber steht der Termin. Und das wird für den 35-Jährigen eine Premiere als Veranstalter in der Spreestadt.

Elf internationale Kämpfe – darunter drei um Titel – sollen in der Pneumant-Sporthalle über die Bühne gehen. "Wir freuen uns schon alle darauf", sagt Riemer, der seit ziemlich genau drei Jahren als Promoter fungiert. "Bürgermeister Matthias Rudolph hat sich gewünscht, dass auch mal eine Titelverteidigung in seiner Stadt ausgetragen wird. Und wir haben alles daran gesetzt, dies zu realisieren", erklärt der Hangelsberger, der als Kommissionierer bei Edeka in Freienbrink arbeitet.

Ungarischer Kontrahent

Lokalmatador Denny Lehmann (17 Siege, sechs Niederlage, zwei Unentschieden) will in Fürstenwalde seinen im März 2019 in der Hangelsberger Müggelspreehalle erkämpften und im September erstmals verteidigten Weltmeister-Gürtel im Mittelgewicht des Global Boxing Council (GBC) erneut sichern. Gegner des 32-Jährigen soll der Ungar Laszlo Fekete sein. "Jetzt beginnt die heiße Phase der Vorbereitung. Denny bekommt einen entsprechenden Ernährungsplan und hat auch schon einen Trainingsplan von Coach Dieter Donath erhalten", berichtet Riemer, der auch selbst Lehmann trainiert.

Als Promoter hat er ebenfalls noch alle Hände voll zu tun, nachdem schon unzählige Gespräche mit Behörden und Ämtern zur Genehmigung der Veranstaltung hinter ihm liegen. "Wir erarbeiten einen Bestuhlungsplan für die 850 Zuschauer, die uns die Stadt für die Pneumant-Halle genehmigt hat, und feilen am Sicherheits- und Hygiene-Konzept", erklärt Riemer. Derweil erwartet seine Frau Marianne, mit der er kurz vor dem Kampfabend imOktober zehnten Hochzeitstag feiert, in einer Woche das vierte Kind. "Der Kopf ist derzeit ganz schön voll."

Neuzugänge im Boxstall

Auch im Boxstall des Hangelsbergers gibt es allerhand Neues. Mit Alexander Thomas aus Berlin hat er einen neuen stellvertretenden Geschäftsführer an der Seite. Dessen Firma Sicherheitsdienst Detektei zeichnet schon seit Jahren für die Absicherung der Boxnächte verantwortlich. Und auch Zugang bei Kämpfern kann die Ahuuu-Promotion vermelden. Neben Lehmann und dem Berliner Mike Jäde – der will in Fürstenwalde seinen Intercontinental Titel der GBC im Superweltgewicht gegen den Ungarn Oszkar Fiko verteidigen – hat Riemer den aus der DR Kongo stammenden Halbschwergewichtler Jamny Kumande und den Polen Kamil Marek (Superweltergewicht) neu unter Vertrag. "Ich denke, wir werden viel Freude mit ihnen haben."

Der in Kinshasa geborene und in Berlin lebende Kumande ist in sieben Profi-Kämpfen unbesiegt. Der 30-Jährige trifft in der Pneumant-Halle auf den starken Georgier Lado Gabisonia. Sein Profi-Debüt gibt dagegen der ebenfalls in der deutschen Hauptstadt ansässige Marek. Der 21-Jährige soll es mit dem in Dresden lebenden Tschechen Pavel Herman zu tun bekommen. Einen Titelkampf (Intercontinental GBC Mittelgewicht) bestreitet auch der Georgier Otari Gogoberishvili.

Spannende Kämpfe erwartet

"Die Zuschauer können sich auf spannende Kämpfe freuen. Matchmaker Mario Pokowietz aus Berlin hat wieder ganze Arbeit geleistet", sagt Ralf Riemer. Und der weiß, wovon er spricht. Schließlich war er früher selbst über 20 Jahre aktiv, bestritt mehr als 200 Amateur-Kämpfe für die SG Gaselan, den 1. KSV und den BC Fürstenwalde, war Deutscher, Landes- und Stadt-Meister. Als Profi stand er in 18 Kämpfen im Ring, gewann und verlor je achtmal, boxte zweimal remis, ehe er 2010 seine Karriere beendete.