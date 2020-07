MOZ

Bernau, Niederfinow, Eberswalde Die kommunale Ladeinfrastruktur des emobility Ladenetzes Barnim wächst weiter. Ende April 2020 konnte eine neue Ladesäule auf dem Besucherparkplatz des Schiffshebewerks Niederfinow in Betrieb genommen werden.

Nun sind auch zwei Ladesäulen am Zoo sowie am Familiengarten in Eberswalde fertiggestellt worden. Damit kann die erste Ausbaustufe des Projekts emobility Ladenetz Barnim der Kreiswerke Barnim mit 19 Ladepunkten erfolgreich abgeschlossen und die Realisierung der nächsten Ausbaustufe vorangetrieben werden. Die zwei Eberswalder Ladestandorte sind nicht neu: Bislang wurden die Ladesäulen am Zoo, Wasserfall 2 und in der Lichterfelder Straße 11 durch die Stadt Eberswalde betrieben, um Besuchern mit E-Auto das Zwischenladen auf den Parkplätzen des Zoos und des Familiengartens zu ermöglichen. Um die Organisation der Ladeinfrastruktur im Landkreis Barnim stärker zu bündeln, hat die Stadt Eberswalde die Eigentumsrechte und den Betrieb der beiden Ladesäulen zum 1. Januar 2020 an die Kreiswerke Barnim übergeben. In diesem Zusammenhang wurden die Säulen demontiert, gewartet, eichrechtskonform umgerüstet und mit dem Design des emobility Ladenetzes Barnim versehen. Ab sofort stehen sie wieder jeweils vor Ort zum Laden zur Verfügung.

Das emobility Ladenetz Barnim wird seit 2019 von den Kreiswerken Barnim betrieben. Ziel ist die kommunale Bereitstellung öffentlicher Ladeinfrastruktur im gesamten Landkreis Barnim mit einem Stationsabstand von jeweils 10 bis 15 Kilometern. In diesem Jahr konnten bereits Ladesäulen in Tuchen, Melchow und am Klinikum Barnim in Eberswalde installiert werden. Weitere sollen noch im Juli folgen, darunter in Eberswalde, Lunow, Stolzenhagen und Ruhlsdorf.