Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Kaufpreise für Bauland ziehen auch in Frankfurt (Oder) leicht an. Das ist eine Erkenntnis aus dem seit dem Frühjahr vorliegenden Grundstücksmarktbericht 2019.

Am Berliner Rand oder in Bad Saarow sind die Quadratmeterpreise zwar nach wie vor doppelt oder gar dreimal so hoch wie in Frankfurt – bei weit über 200 Euro pro Quadratmeter liegen die aktuelle Bodenrichtwerte im Speckgürtel. Doch auch in der Oderstadt finden baureife Grundstücke, wo sie angeboten werden, zumeist guten Absatz, berichtet Michael Schreiber.

Er ist Leiter des Katasteramtes in Oder-Spree und Vorsitzender des gemeinsamen Gutachterausschusses. Die Institution hat in Beeskow ihren Sitz, wertet seit 2012 für den Landkreis und Frankfurt (Oder) das Marktgeschehen aus und bestimmt die Bodenrichtwerte für die Region. "Die jährlichen Marktberichte sollen Transparenz auf dem Grundstücksmarkt schaffen. Das trägt letztlich auch zum sozialen Frieden im Land bei", erklärt er. Die interkommunale Zusammenarbeit habe sich bewährt, denn die Datenbasis sei nun breiter.

Um die Entwicklung auf dem Grundstücksmarkt nachzuzeichnen, werden alle Kauffälle eines Jahres statistisch ausgewertet, die Unterlagen später vernichtet. 2019 wechselten demnach in Frankfurt 380 Grundstücke den Besitzer – wobei es sich nur in 97 Fällen auch um unbebaute, baureife Flächen handelte. Die erzielten Kaufpreise fließen in die Bestimmung der Bodenrichtwerte ein, die nicht nur zur Orientierung dienen, sondern auch bei der Bewertung von Immobilien, kommunalem Vermögen und steuerrechtlichen Fragen eine Rolle spielen. Auf 67 der im Jahr 2019 für in der Summe 3,5 Millionen Euro verkauften Grundstücke sollten Ein- oder Zweifamilienhäuser gebaut werden. Das waren 17 Grundstücke mehr als 2018 und fast doppelt so viele wie 2017.

In Frankfurt ist seit vielen Jahren in politischen Debatten die Rede davon, dass es in der Stadt zu wenige baureife Grundstücke gibt, die Familien angeboten werden könnten. Der qua Amt unpolitische Vorsitzende des Gutachterausschusses kann und will dazu keine Aussage treffen. Aus dem Marktbericht und auch aus den Bodenrichtwerten (Straßengenau einsehbar auf boris-brandenburg.de) ist jedoch eine Tendenz erkennbar: Für baureife Eigenheimgrundstücke in Frankfurt zwischen 200 und 1200 Quadratmetern Größe sind die Kaufpreise bemessen an den Bodenpreisen von 2010 seitdem um 43,8 Prozent gestiegen. Das spricht für eine verstärkte Nachfrage.

Und: Dort, wo in den vergangenen Jahren neues Bauland entwickelt wurde, gehören die Bodenrichtwerte zu den höchsten in der Stadt. Ein Beispiel ist die neue Bodenrichtwertzone Mozartstraße. An der ehemaligen Oderlandkaserne sind fast 50 Einfamilienhäuser im Bau oder bereits fertig. Der Richtwert liegt hier bei 75 Euro je Quadratmeter. Nicht weit entfernt an der Birnbaumsmühle, wo ebenfalls eine kleine Eigenheimsiedlung entstanden ist, wird ein Preis von 80 Euro abgerufen.

Den höchsten Bodenrichtwert mit 100 Euro je Quadratmeter hat der Gutachterausschuss für die Zone Zehmeplatz in der direkten Innenstadt ausgewiesen – ein Bereich, der neben dem historischen Postgebäude auch das Alte Kino umfasst. Der Bau von Eigenheimen ist hier schlecht möglich.

Neue Baugebiete geplant

Die Stadtspitze hat wiederholt erklärt, dass in den nächsten zehn Jahren ausreichend Baugrundstücke in Frankfurt zur Verfügung stehen werden. Auf mehreren Bauarealen soll Platz für mehr als 600 Ein- und Zweifamilienhäuser sein, darunter beispielsweise im Jungclaussenviertel oder der Gartenstadt Süd. Frankfurt will Lücken in der Bebauung schließen, die Innenstadt verdichten – und deshalb vorerst auch den ehemaligen WK IV in Neuberesinchen nicht als Satellitendorf mit Eigenheimen wieder neu aufbauen lassen. Doch baureif sind viele der Grundstücke, die entwickelt werden sollen, noch nicht. Und nur ein Drittel der Potenzialflächen befindet sich auch im städtischen Eigentum.

Eine Alternative zum Bauen ist der Kauf einer Wohnimmobilie. Und das scheint in der Oderstadt verglichen mit anderen Lagen durchaus noch erschwinglich. In Frankfurt wurden im vergangenen Jahr 39 Ein- und Zweifamilienhäuser veräußert, bei den 33 auswertbaren Immobilien lag die Preisspanne zwischen 57.000 und 600.000 Euro, der Mittelwert bei 230.000 Euro. Die 23 verkauften Reihenhäuser und Doppelhaushälften wechselten im Schnitt für 163.000 Euro den Besitzer.