Marco Winkler

Hennigsdorf (MOZ) Der Plan war, den "Pflanzendiscount Berlin" in "Pflanzendiscount Hennigsdorf" umzubenennen. Heike Kühne wollte damit ihre Verbundenheit zu der Stadt zum Ausdruck bringen, die sie im Mai 2019 zur Neueröffnung so herzlich willkommen geheißen hat. Doch dazu kommt es nicht. Am Mittwoch, 8, Juli, ist der letzte Verkaufstag (8 bis 18 Uhr) in der Berliner Straße 42. Heike Kühne muss das Familiengeschäft schließen, ein Online-Betrug und die Corona-Pandemie lassen ihr keine Wahl.

Am Donnerstag kam die letzte Ware. "Es ist ein guter Abverkauf", sagt die Oranienburgerin Heike Kühne. Das ist kein Galgenhumor der lebensfrohen Geschäftsfrau. In schwierigen Zeiten hilft es, die positiven Seiten zu sehen – für die mentale Gesundheit. Dass zu Corona-Zeiten weniger Kunden kamen, dafür habe sie Verständnis. "Wenn die Menschen auf Kurzarbeit sind und nicht wissen, was die Zukunft bringt, sind Blumen Luxus." Ein Anruf im November 2019 änderte ihr Geschäftsleben von einen Tag auf den anderen. Da teilte ihr die Volksbank mit, dass ihr Konto leergeräumt wurde und das Geldinstitut nichts erstatte.

Heike Kühne ist, wie berichtet, einem Online-Betrug zum Opfer gefallen. Rund 20 000 Euro wurden ihr gestohlen. Wenige Wochen nachdem sie einen Kredit als Puffer für ihren Laden aufgenommen hatte. "Januar und Februar mussten wir komplett schließen, meinen Angestellten musste ich entlassen." Als sie im März wieder öffnen durfte, kam die Corona-Pandemie. Das so wichtige Frühlingsgeschäft fiel ins Wasser. Rücklagen waren wegen des Betrugs nicht vorhanden. Wegen Uneinigkeit beim Ordnungsamt, musste sie ihr als Gartencenter mit Groß- und Einzelhandel gelistetes Unternehmen noch einmal eine Woche schließen. "Es kam einfach alles zusammen", sagt die Kinderkrankenschwester, die den Pflanzendiscount 2013 von einem verstorbenen Freund in Berlin übernahm, der den Laden 30 Jahre führte.

Den geschäftlichen Umzug aus Berlin hat sie nie bereut. "Das Umfeld dort hat sich verändert, mehr Fressbuden und Büros, Einkaufsläden haben sich nach und nach zurückgezogen, es gab keine Parkplätze mehr." Hennigsdorf sei ideal gewesen. Als ihr Passanten "Guten Tag" wünschten, war sie überrascht über die ungezwungene Freundlichkeit, die sie aus Berlins Anonymität nicht kannte.

Ihr Optimismus hielt lange an. Sie wollt noch das Weihnachtsgeschäft mitnehmen. Die Tannenbäume bei ihr seien beliebt. "Bis Ende des Jahres wollte ich durchhalten", sagt sie. Doch Geld und Nerven reichen nicht.

Der Betrug hallt nach. Inzwischen habe sie – offenbar nach einem ARD-Bericht – 10 000 Euro von der Volksbank erstattet bekommen. "Ich habe Klage eingereicht für die Restsumme." Die beläuft sich auf 10 133 Euro. Sie sei unverschuldet Betrugsopfer geworden. Die Hacker forderten mit Briefen und Internetseiten im Volksbank-Stil einen neuen Freischaltcode fürs Online-Banking. Sie selbst habe keine TAN verbraucht oder mit ihrer Unterschrift etwas bestätigt und deshalb auch nicht grob fahrlässig gehandelt. Fahrlässigkeit wirft sie der Bank vor, die Überweisungen in solch hoher Summe und ohne aufs Überweisungslimit zu achten, zuließ. "Wir sind die Betrogenen." Das habe die Bank telefonisch und mit der ersten Zahlung bestätigt. Ihr stehe das volle Geld zu. "Das sagen alle, Stiftung Warentest, die Verbraucherzentrale, selbst die Kripo." Nur die Bank bleibt stur. Selbst nachdem ihr Konto gehackt wurde und sie ein neues beantragen wollte, vertröstete man sie. "Ich habe bis heute keine neuen Zugangsdaten erhalten." Inzwischen hat sie die Bank gewechselt.

Wer mit Heike Kühne spricht, hört ihr Kämpferherz pochen. Selbst wenn sie sagt: "Ich kann eigentlich nicht mehr." Was ihr Auftrieb gibt, ist das Wissen, jetzt abschließen zu können, zwar nicht mit der Bank, dafür mit dem Geschäft. "So schwer es fällt." Der Moment der Entscheidung sei Erlösung zugleich gewesen.

Die Hennigsdorfer Kunden werde sie vermissen. "Sie waren so lieb. In Berlin wurde um 10 Cent gefeilt, hier gab es sogar manchmal Trinkgeld." Gerade der Abverkauf mache ihr klar: "Es ist, als wollten uns die Kunden noch einmal helfen. Sie gucken nicht auf Preise, sie nehmen einfach." Diese Momente, die mit "Schade, dass Sie schließen" enden, "tun aber noch mörderisch weh".

Doch am Ende hat es nicht gereicht. Betrüger, Schicksal und zu wenige Kunden ließen den Pflanzentraum verwelken. Wenn sie bei der Bank Erfolg hat, überlegt Heike Kühne, eine Entschädigung zu fordern. Anders als ihr finaler Werbespruch im Laden – "Wir runden ab" – will sie den Betrug an ihr und die draus resultierenden persönlichen Strapazen nicht abgerundet wissen.