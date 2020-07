Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt, Neuzelle (MOZ) Es ist ruhig um die geplante Ortsumgehung Neuzelle/Eisenhüttenstadt geworden. Zu ruhig? Zumindest in der Gerüchteküche ist Bewegung. So solle die Planung des Millionenprojektes wieder an das Land zurückfallen.

Dadurch, so die Befürchtung, stehe die Realisierung wieder einmal auf der Kippe.

Bisher ist die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (Deges) im Auftrag des Bundes für die Planung des Straßenbauprojektes zuständig. Dort widerspricht eine Pressesprecherin den Gerüchten. "Die Deges bleibt weiterhin für die Planung zuständig." Vielmehr laufen die Planungen weiter. So seien die Linienbestimmungsunterlagen für die Ortsumgehung Eisenhüttenstadt/Neuzelle fertiggestellt. "Die Planung wurde durch das Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung Brandenburg geprüft und dem Bundesverkehrsministerium (BMVI) zur Erteilung der Linienbestimmung vorgelegt."

Mit der Linienbestimmung wird festgelegt, wo genau die Trasse verlaufen wird, wie nah sie an Wohnbebauung heranrückt, wie weit zum Beispiel Neuzelle, Möbiskruge, Diehlo und Eisenhüttenstadt von der Schnellstraße und dem damit verbundenen Verkehrsbelastungen betroffen sind. Die Deges hatte angekündigt, die Linienführung erst dann öffentlich vorzustellen, wenn sie durch das Ministerium bestimmt ist.

Parallel wird aber an dem Projekt weiter gearbeitet, wie die Pressesprecherin mitteilt: "Gegenwärtig wird parallel dazu der Vorentwurf aufgestellt mit dem Ziel der Erteilung des sogenannten Gesehenvermerks durch das BMVI." Dabei handele es sich um die technische Feinplanung der Vorzugslinie. "Geplant wird die lage- und höhenmäßige Ausgestaltung sowie die Festlegung aller technischen Details – Entwässerung, Lärmschutz, Brückenbauwerke, landschaftspflegerische Begleitplanung usw.", erklärt die Pressesprecherin. Weiterhin werde eine detaillierte Kostenberechnung aufgestellt.

Kostenermittlung

Auch dieser Punkt wird in Neuzelle genau beobachtet. Bisher waren Kosten von 61 Millionen Euro veranschlagt worden. Burkhard Jantke, Sprecher der Bürgerinitiative Ortsumgehung Neuzelle, sagt, dass es auch da Gerüchte gebe, dass die Kosten deutlich steigen, sogar von einer Verdoppelung sei die Rede.

Wobei es sowieso fraglich ist, ob angesichts der derzeit deutlich steigenden Baukosten jetzt schon realistische Summen zu nennen sind. Denn bis die ersten Bagger rollen, werden, selbst wenn alles optimal läuft, noch einige Jahre vergehen. "Geplant ist, den Vorentwurf in 2021 zum Gesehenvermerk einzureichen. Anfang 2023 soll dann ein Planfeststellungsverfahren für die Ortumgehung zur Schaffung des Baurechts eingeleitet werden", erklärt die Deges-Sprecherin.