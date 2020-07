Umladen auf dem Feld: Die Getreidekörner werden in minutenschnelle in den Hänger gepumpt. © Foto: Bettina Winkler

Bettina Winkler

Buchholz (MOZ) Maschinist Bernhard Wolff sitzt in seinem 270-PS-Traktor. Der 60-Jährige folgt geduldig dem Mähdrescher, der auf einen Schlag zwischen Buchholz und Fürstenwalde den letzten Rest von insgesamt 150 Hektar Gerste drischt. Peter Rupnow fährt den Mähdrescher, der sich durch die rund 60 Zentimeter hohen Pflanzen frisst. "In diesem Jahr steht das Getreide gut", sagt der Mitarbeiter der Fürstenwalder Agrarprodukte GmbH in Buchholz. Ist der Mähdrescher mit Körnern gefüllt, werden diese während der Fahrt per Abbunkerrohr in den Traktorhänger gepumpt. Das Prozedere dauert nur drei Minuten.

Erntezeit ist für die Bauern der Höhepunkt des Jahres. Nach den letzten zwei Dürrejahren fahren die Landwirte bei der Gerste endlich wieder durchschnittliche Erträge ein. "Es ist keine super Ernte, aber auch keine Missernte", sagt Erik Zijlstra, Chef vom Tierzuchtgut Heinersdorf. Seine 440 Hektar Anbaufläche mit Gerste sind schon gedroschen. Da das Getreide zu Schrot als Futter für die Milchkühe verarbeitet wird, spielt der Feuchtigkeitsgrad bei Zijlstra eine untergeordnete Rolle. Landwirte, die ihr Getreide beim Mischfutterwerk FGL in Fürstenwalde verkaufen wollen, achten dagegen wegen des zu erzielenden Preises darauf, trockene Körner zu liefern. Bauer Heiko Engel aus Buchholz hat deshalb erst jetzt angefangen, seine 80 Hektar Gerste einzufahren.

"Von rund 4000 Hektar Gerste im Landkreis Oder-Spree sind 63 Prozent vom Acker", teilt Karsten Lorenz, Geschäftsführer des Kreisbauernverbandes, auf Nachfrage mit. Auch er schätzt die Ernteerträge als "besser als befürchtet" ein. Im Durchschnitt – je nach Bodenbeschaffenheit – sind pro Hektar Anbaufläche 5,7 Tonnen Gerste geerntet worden. "Natürlich spielen die Böden eine Rolle, und die sind im Norden besser", sagt Hartmut Noppe, Vorsitzender des Kreisbauernverbandes Oder-Spree. Er schätzt, dass der Roggen die besten Erträge bringt.

Luzerne und Raps folgen

Auf dem Tierzuchtgut Heinersdorf geht es nächste Woche weiter. Dann soll Luzerne – ebenfalls für Tierfutter – gehäckselt werden. Der Raps wird gedroschen, wenn es weiterhin trocken bleibt, so Ziljstra. Die Agrarprodukte GmbH Buchholz hat einen anderen Plan. Erst Raps, dann Weizen und danach Luzerne – ebenfalls für hofeigenes Tierfutter. Ist der Regen für die Gerste fast zu spät gekommen, brauchen zum Beispiel Sonnenblumen, Kartoffeln und Mais in der derzeitigen Wachstumsphase noch mehr Wasser.