Dieter Keller

Berlin Optimismus ist sozusagen erste Ministerpflicht in diesen Zeiten, die immer noch und leider auch länger von der Corona-Pandemie dominiert werden. Nicht nur Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier wird nicht müde, das schnelle Ende des wirtschaftlichen Absturzes herbeizureden. Für den Nachfolger von Ludwig Erhard gehört das sozusagen zur Jobbeschreibung. Aber auch sein Finanzkollege Olaf Scholz meint in ungewohnter Euphorie: "Der Wumms ist schon spürbar." Zumindest bei dicken Sprüchen hat der sonst so kühle Hanseat erstaunlicherweise den eher bieder wirkenden Saarländer überholt.

Aus der Sicht von Scholz muss der Wumms auch wirken. Schließlich hat ihm gerade der Bundestag die größte Aufnahme neuer Schulden aller Zeiten genehmigt. Wenn nicht mal er auf den Erfolg der vielen Milliarden vertrauen würde, könnte er gleich einpacken. Fragt sich nur, ob so viel Optimismus gerechtfertigt ist. Sicher, wichtige Konjunkturindikatoren wie die Industrieproduktion steigen kräftig. Allerdings nur im Vergleich vom Mai mit dem April. Das ist kein Wunder, denn da waren die Unternehmen am stärksten vom Lockdown betroffen. Wie weit wir noch von normalen Zeiten entfernt sind, zeigt der Vergleich mit dem Vorjahr. Da ist das Minus immer noch beträchtlich.

Immerhin: Gemessen an den anderen großen EU-Staaten steht Deutschland erfreulich gut da, zeigt gerade die neueste Prognose des Internationalen Währungsfonds (IWF). In Deutschland dürfte die Wirtschaft "nur" um 7,8 Prozent schrumpfen, in anderen großen EU-Staaten wie Frankreich, Italien und Spanien dagegen um zweistellige Prozentsätze. Das heißt auch: Die Ausfuhren in bedeutende Exportländer dürften die hiesige Konjunktur nicht beleben, im Gegenteil. Das ist mit dem wichtigsten Land, den USA, leider nicht anders. wo Präsident Donald Trump weiter ignoriert, wie sehr Corona zuschlägt. Das droht den Absturz noch zu verstärken. China wird das nicht ausgleichen können. Zwar ist dort die Konjunktur wieder angesprungen, aber auf niedrigem Niveau. Und für Großbritannien wird ein harter Brexit immer wahrscheinlicher mit gewaltigen Auswirkungen auf die EU.

Der Export fällt daher auf absehbare Zeit als Konjunkturmotor aus. Ausgleichen müsste dies das Inland. Der Staat bemüht sich mit den Konjunkturprogrammen nach Kräften, auch wenn offen ist, wie gut sie wirken. Die privaten Verbraucher dagegen haben die Konsumfreude noch nicht so recht zurückgewonnen, auch wenn sie ihre zeitweise Schockstarre überwunden haben. Das liegt weniger an der Maskenpflicht als an der Verunsicherung vieler, die um ihren Arbeitsplatz bangen oder wegen Kurzarbeit weniger Geld in der Tasche haben.

Es wäre ja zu schön, wenn der Wumms bei den Bürgern tatsächlich angekommen wäre. Aber selten gab es so viele Risiken. Nicht zu vergessen die weitere Entwicklung der Corona­-Pandemie, die keiner vorhersagen kann. Die Sorglosigkeit, mit der viele schon wieder herumlaufen, lässt eher Rückschläge befürchten. Also insgesamt kein Grund für Übermut.

leserbriefe@moz.de