Elke Kögler

Leegebruch (MOZ) Aus bisher unklaren Gründen sind am Montagmittag, gegen 11.40 Uhr, eine 34-jährige Radfahrerin mit ihrem einjährigen Kind im Kindersitz in der Ringstraße in Leegebruch gestürzt und dabei verletzt worden.

Mutter und Kind überschlugen sich mit ihrem Fahrrad einmal. Laut Aussage der Mutter hatte sie sich erschrocken und bremste stark ab. Das Kind trug einen Fahrradhelm und war gut im Kindersitz angeschnallt gewesen, sodass es keine schwerere Verletzungen erlitt.