Thomas Pilz

Bredereiche (MOZ) Ein kürzlich im nichtöffentlichen Teil der Fürstenberger Stadtverordnetenversammlung gefasster Beschluss zur Mühle in Bredereiche verliert möglicherweise seine Rechtsfähigkeit. Bürgermeister Robert Philipp (parteilos) erklärte am Dienstag auf GZ-Anfrage, er werde den ergangenen Beschluss zur Mühle voraussichtlich beanstanden müssen. Weil das Mitwirkungsverbot in einem wichtigen Punkt nach seiner Überzeugung nicht zur Anwendung gekommen sei, wonach laut Kommunalverfassung in nichtöffentlicher Sitzung lediglich die Ortsvorsteher ein Rederecht besäßen. Während der Sitzung des Stadtrates seien aber auch Ortsbeiratsmitglieder zu Wort gekommen, erläuterte der Bürgermeister.

Inhaltlich ging es um das Mühlenprojekt von Martin Riedmayer, dem von städtischer Seite Versäumnisse bei dem Vorhaben zur Last gelegt wurden, so dass der Stadtrat den Vertrag mit dem Investor rückabwickeln wollte. Riedmayer begründete aber kürzlich gegenüber der Stadtverwaltung, an dem Vorhaben festhalten zu wollen und legte laut Philipp einen Plan und eine Zeitschiene dafür vor. Daher sei dem Rat jetzt vorgeschlagen worden, dem Investor eine weitere Frist einzuräumen. Dies lehnte der Stadtrat nichtöffentlich ab. Allerdings nach Überzeugung des Bürgermeisters mit einem formaljuristisch angreifbaren Beschluss. Die Folge: Der nichtöffentliche Punkt sei zu wiederholen.