Ulrike Gawande

Neuruppin (MOZ) Auf dem Gelände der Ruppiner Kliniken in Neuruppin wird derzeit ordentlich gearbeitet. Das Haus G ist von einem Bauzaun umgeben, und dahinter stehen Kräne und Baumaschinen. Bereits im Mai 2019 haben die Umbauarbeiten an dem zukünftigen Fachärztezentrum, das im Haus G entstehen soll, begonnen, berichtet Kliniksprecherin Verena Clasen. "Für die Baumaßnahmen sind rund zwölf Millionen Euro eingeplant", so Clasen. "Die Arbeiten verlaufen plangemäß, und wir gehen von einer Baudauer von zwei Jahren aus."

In das zukünftige Fachärztezentrum auf dem Gelände der Kliniken sollen nach der Fertigstellung die Praxen, die sich derzeit in den Häusern B, F, N und in der Alten Schwimmhalle auf dem Klinikgelände befinden, einziehen. "Zudem werden die ambulante Endoskopie, die Logopädie und das Ambulante Operationszentrum (AOZ) im Haus G eingerichtet", erklärt Verena Clasen auf Nachfrage.

Keinen neuen Sachstand gebe es hingegen zu dem für die Fontanestadt angestrebten Rettungshubschrauber, der an den Ruppiner Kliniken stationiert werden soll, so die Kliniksprecherin.