Uwe Spranger

Klosterdorf (MOZ) Für eine Erweiterung der Kita in Klosterdorf wird die Gemeinde Oberbarnim einen Kredit aufnehmen müssen. "Die Finanzierung ist problematisch, aus dem laufenden Haushalt wird das ohne Kredit nicht zu schaffen sein", erklärte Bürgermeister Lothar Arndt bei der jüngsten Sitzung den Gemeindevertretern.

Wie er mitteilte, seien nach dem Grundsatzbeschluss Ende 2019 zur Erweiterung der Einrichtung um 70 Plätze verschiedene Varianten auch für eine Übergangszeit geprüft worden. Unter anderem die Nutzung des oberen Geschosses im Gemeindezentrum an der Straße des Friedens für eine Gruppe von bis zu 20 Fünf- und Sechsjährigen. Die hatte die Leitung der Kita "Die kleinen Teichfrösche" selbst vorgeschlagen, um den Standort im weiter wachsenden Wohngebiet Kiebitz-Aue zu entlasten. Das Gemeindezentrum sei aber ohne größeren Aufwand nicht für derartige Zwecke herzurichten, nannte Arndt das Ergebnis der Prüfung. Gerade Brandschutzauflagen wie zusätzliche Rettungswege hätten größere Summen erfordert.

Unter die Lupe genommen wurde laut Bürgermeister auch eine Containervariante. Die verursache zum einen hohe Kosten, zum anderen würde man mit den Modulen den potenziellen Bauplatz verstellen. Denn ins Auge gefasst ist jetzt ein Neubau auf einer rund 4000 Quadratmeter großen Fläche in der Nachbarschaft der 2008 eröffneten Kita. Die steht auf einem ähnlich großen Grundstück. "Das ging damals schnell. Ein Jahr Planung und ein Jahr Bauzeit und wir haben alles aus dem normalen Haushalt bezahlt", erinnerte sich Arndt.

Schnell müsste es eigentlich auch jetzt gehen. Denn die Kapazität von 65 Plätzen plus weitere 37 im Ortsteil Bollersdorf reicht längst nicht mehr aus. Eine Prognose aus der Verwaltung hatte einen Bedarf von 173 Betreuungsplätzen im Jahr 2030 avisiert. Und schon Ende 2019 hatte die Klosterdorfer Kita 50 Neuanmeldungen, aber nur Aussicht auf zwölf Plätze, denn nur so viele Kinder verlassen die Einrichtung zum neuen Schuljahr. 38 Mädchen und Jungen könnten demnach trotz Rechtsanspruch nicht versorgt werden. Die Eltern müssen nun versuchen, sie in Nachbarorten unterzubringen.

Ohnehin könne die Einrichtung derzeit keine Kinder aufnehmen, weil Erzieher fehlen. Personal für zwei Stellen werde händeringend gesucht, sagte Leiterin Elke Damm, die bei der Sitzung Arndts Ausführungen aufmerksam zuhörte.

Für den Neubau gebe es inzwischen erste Vorstellungen und auch erste Abstimmungen zwischen Gemeinde und dem DRK-Kreisverband Märkisch-Oder-Havel-Spree als Träger der Einrichtung über eine eventuelle Einbindung des DRK in die Finanzierung, "aber noch kein abschließendes Ergebnis", berichtete der Bürgermeister. Klarheit herrscht hingegen mittlerweile, dass der Boden im "Rodelberg" neben der jetzigen Kita keine Belastungen aufweise, teilte Arndt weiter mit. Der Hügel müsse für einen Neubau wahrscheinlich entfernt, mindestens aber "verändert" werden. Ob er überhaupt erhalten werden sollte, weil er inzwischen ringsum weitgehend "zugebaut" sei und deshalb weniger genutzt werde, darüber gab es unterschiedliche Auffassungen.

Viel teurer als 2008

Unterschiedliche Ansichten gibt es offenbar auch für den Neubau. Die derzeit im Raum stehenden Hochrechnungen mit allen geäußerten Wünschen seien für die Kommune nicht zu stemmen, bekannte Arndt. Sie lägen weit, weit über den Summen von 2008, als noch knapp eine Dreiviertelmillion Euro reichte. "Wir müssen was machen und werden was machen", versicherte er. In den Haushalt 2021 sollten auf jeden Fall Mittel für die Planung und nach Möglichkeit auch schon für erste Baumaßnahmen eingestellt werden.