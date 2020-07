Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Wir wagen gerade ein großes Experiment", sagt Günther Fuchs. Der Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaften (GEW) meint das nicht positiv, sondern als Warnung. Seit Mitte Juni sind die Kitas in Brandenburg wieder geöffnet. Die Gewerkschaft hatte darauf gedrängt, dass die Erzieher, die sich wieder ohne Maske und 1,50 Meter Mindestabstand in Kontakt mit Kindern begeben, sich freiwillig auf das Coronavirus testen lassen können.

Nach langem Hin und Her hatte sich die Landesregierung Mitte Juni darauf verständigt, dass sich alle Erzieher und Lehrer, die das wünschen, ein Vierteljahr lang alle zwei Wochen testen lassen können. 14 Millionen Euro sollen dafür (sowie für Pflegekräfte in Altenheimen) aus dem Landesetat gezahlt werden. Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) verkündete damals, dass es für die Lehrer mit dem neuen Schuljahr losgehen soll, für die Erzieherinnen und Erzieher früher. Wann, das ließ sie offen.

Gewerkschafter Fuchs spricht von einer "frustrierenden Situation". Sachsen habe schon vor anderthalb Monaten eine Teststrategie vorgelegt und verfahre danach; in Brandenburg dauere alles viel zu lange. Man dürfe sich angesichts dessen nicht wundern, dass sich das Personal der Kindereinrichtungen aus der Betreuung zurückziehe und die Gruppen in den Kitas so immer größer werden, sagte Fuchs. Er kündigt an, den Druck auf die Landesregierung zu erhöhen.

Nur vage Auskünfte

Seitens des zuständigen Gesundheitsministeriums waren am Dienstag nur vage Auskünfte zu erhalten. Die genaue Umsetzung der Teststrategie müsse noch konkretisiert und geplant werden, lautete die Antwort auf eine Anfrage dieser Zeitung. Wann mit den Tests in Kitas begonnen werden kann, sei weiterhin unklar.

Am Donnerstag gebe es eine neue Verhandlungsrunde mit der kassenärztlichen Vereinigung zu diesem Thema. Ein weiterer Termin ist für den Donnerstag kommender Woche vereinbart. Ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg betonte, dass dem Ministerium längst ein Vertragsentwurf vorgelegt worden sei – eine Rückmeldung dazu gebe es noch nicht.

Auch die SPD-Fraktion im Landtag äußert sich kritisch. Das Gesundheitsministerium habe breiten Tests von Anfang an eher kritisch gegenübergestanden, heißt es dort. "Wir wollen, dass sich die Mitarbeiter in den Kitas so schnell wie möglich testen lassen können", erklärte der sozialpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Björn Lüttmann. Allerdings räumt er ein, dass die Durchführung kompliziert sei. Geklärt werden müsse, ob das über niedergelassene Ärzte oder über die Gesundheitsämter der Kreise laufen solle.

Die Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege hatten schon vor Wochen vorgeschlagen, mobile Teststrukturen für die einzelnen Landesteile aufzubauen, die regelmäßig Pflege- und Bildungseinrichtungen anfahren könnten. Eine Reaktion des Ministeriums gab es laut Wohlfahrtsverbänden nicht.

Kluft zwischen Schule und Kita

Elske Hildebrandt, in der SPD-Fraktion für Kitas zuständig, zeigt sich ebenfalls unzufrieden, wie lange die Teststrategie auf sich warten lasse. Sie hofft, dass sie zumindest bis zum 1. August steht, wenn das neue Kita-Jahr offiziell beginnt. Und sie registriert eine Kluft im Umgang mit Schulen und Kindereinrichtungen. Die Lehrer hatten von Anfang an die Zusicherung, dass mit Schuljahresbeginn am 10. August die Tests zur Verfügung stehen. Für die Kita-Erzieher, die nun wieder den Regelbetrieb versuchen zu organisieren, habe das eben nicht gegolten.