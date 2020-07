Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Wohnen auf dem Land ist beliebt. Wohnen im Block ist verpönt. Die Wohnbauten GmbH Angermünde-Land, seit der Privatisierung der städtischen BWG die einzige kommunale Wohnungsgesellschaft der Stadt Angermünde, will das Image der ländlichen "Platte" aufpolieren und ihren Bestand in den Ortsteilen attraktiver gestalten – durch moderneren Komfort und durch sozial verträgliche Mieten.

In den Ortsteilen verwurzelt

350 Wohnungen gehören zum Bestand der kleinen Gesellschaft, die traditionell vor allem im ländlichen Raum, in den Angermünder Ortsteilen verwurzelt ist. "Unsere soziale Verantwortung ist es, sichere und bezahlbare Wohnungen bereitzustellen und unsere Mieter in den Ortsteilen zu halten", sagt Geschäftsführer Peter Achterberg. Darüber hinaus verwaltet das Unternehmen als Dienstleister 212 Wohnungen für private Eigentümer sowie die Miet- und Pachtverträge der Stadt, insgesamt 1908 Verträge, unter anderem Garagen und Gärten.

Für die Instandhaltung des eigenen Wohnungsbestandes hat die Gesellschaft im vergangenen Jahr insgesamt 235 000 Euro investiert und fast alle Leistungen in Eigenregie ausgeführt. "Das ist für unsere kleine Mannschaft eine sehr große Kraftanstrengung", gesteht Peter Achterberg, der rund ein Dutzend Mitarbeiter hat, von der Bürokraft bis zum Handwerker.

Ein Tiefschlag war ein tragischer Wohnungsbrand in Schmiedeberg im Oktober 2019 mit einem Todesopfer. Wie kriminaltechnische Untersuchungen ergaben, hatte ein technischer Defekt eines mietereigenen Gerätes den Brand ausgelöst. Neben der menschlichen Tragödie entstand auch hoher Sachschaden. Eine Wohnung brannte total aus, alle anderen im 10-WE-Haus waren durch Ruß und Löschwasser stark in Mitleidenschaft gezogen worden und unbewohnbar. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 245 000 Euro, für die jedoch die Gebäudeversicherung aufkommt, berichtet Peter Achterberg, der regelmäßig vor den Angermünder Stadtverordneten Rechenschaft über das Wirtschaftsjahr der Gesellschaft ablegt.

Die Stadt Angermünde ist mit einem Anteil von 92,31 Prozent Mehrheitseigner der Wohnbauten GmbH Angermünde-Land, die restlichen 7,69 Prozent trägt die Gemeinde Gramzow, wo die Gesellschaft als ehemaliges Wohnungsunternehmen des aufgelösten Amtes Angermünde-Land im Ortsteil Polßen ebenfalls noch Wohnungsbestand hat.

Zu den aktuellen Investitionen gehören Fassaden- und Dachsanierungen an den Wohnblöcken in Schmargendorf und Kerkow. In Biesenbrow wird für die Fassadenreinigung eine neue, moderne Technologie angewandt. In Frauenhagen wird in ein neues Abwassersystem investiert. In Greiffenberg wurde vor dem Wohnblock die Böschung neu gestaltet. Dabei ist es dem Geschäftsführer wichtig, die Baumaßnahmen ohne Kredite finanzieren zu können. Denn noch immer muss das Unternehmen 680 000 Euro DDR-Altschulden abstottern, eine große finanzielle Belastung, die Neuverschuldungen ausschließt. Doch Schritt für Schritt wird das Wohnen auf dem Land attraktiver. So bemüht sich die Gesellschaft, in ihren Wohnungen die Bäder nach und nach zu modernisieren und teilweise altersgerecht umzubauen, zum Beispiel mit ebenerdigen Duschen, neuen Fliesen und wo es möglich ist, Dusche plus Wanne.

Wohnraum für die Klinik

Doch nicht nur die alten, treuen Mieter möchte man in den Ortsteilen so lange wie möglich halten, sondern auch junge Leute und Familien dazugewinnen. So richtet die Wohnungsgesellschaft beispielsweise in Wolletz in den Blöcken attraktiven Wohnraum für Mitarbeiter der Wolletzklinik her. Dazu werden sogar die Grundrisse verändert und zeitgemäßen Ansprüchen angepasst, zum Beispiel mit großen Räumen und offener Küche.

Perspektivisch will die Wohnbauten-Gesellschaft auch im Angermünder Stadtgebiet Fuß fassen, ohne die Dörfer aufzugeben.