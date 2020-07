Janet Neiser

Neuzelle (MOZ) Nun liegt es schwarz auf weiß vor, das Mindestangebot für die Immobilie, in der die Neuzeller Amtsverwaltung derzeit ihren Sitz hat.

Das vorliegende Gutachten für das Haus in der Bahnhofstraße zeigt nach Angaben der Verwaltung einen Verkehrswert in Höhe von 370.000 Euro auf und bildet gleichzeitig das erforderliche Mindestgebot zum Erwerb. Die Amtsverwaltung selbst beabsichtigt einen Umzug ins Gewerbegebiet in einen ehemaligen Supermarkt, der dafür umgebaut werden muss.

Wer Interesse am Erwerb der Liegenschaft hat, der muss beim Amtsdirektor bis 28. September einen entsprechenden Kaufantrag stellen, der einen Angebotspreis und ein ausführliches Konzept zur geplanten Nachnutzung enthält. In der Bekanntmachung wird bereits darauf hingewiesen, dass das Amt sich vorbehält, Räumlichkeiten im Erdgeschoss zur Unterbringung der Besucherinformation zu einem späteren Zeitpunkt anzumieten. Ebenso behält sich der Eigentümer einen Zwischenverkauf vor.

Für Rückfragen steht ab 10. August Bauamtsleiter Thomas Tavernier unter Tel. 033652.83530 zur Verfügung.