Nadja Voigt

Prötzel (MOZ) Soll der Kirchsee nicht aufgegeben werden, ist eine Sanierung dringend notwendig. Zu diesem Ergebnis kommt Torsten Schmidt vom Institut für Freiraum- und Siedlungsentwicklung. Im Auftrag der Gemeinde Prötzel begutachtete die Fachfirma aus Dresden die drei Prädikower Seen: Den Kirchsee im Dorf und die beiden Stanitzseen am Dorfausgang in Richtung Prötzel liegend.

Idyllische Gewässer, an und in denen Mensch und Tier zu Hause sind. Noch. Denn, wie die Analyse zeigt, sind die Seen zum Teil hoch belastet. Zum Beispiel mit Schwermetallen. Sollte sich die Gemeinde für eine Sanierung entschließen, muss einiges vom Aushub auf der Sondermülldeponie entsorgt werden.

Doch Prötzel will den Erhalt der Biotope. Nach Möglichkeit mit einer 100prozentigen Finanzspritze über ein Förderprogramm. Dafür stehen die Chancen nicht schlecht, informierte Torsten Schmidt. Die Voraussetzung wäre die Anerkennung des Vorhabens innerhalb eines Verfahren durch die Regionale Arbeitsgruppe. Das sei jedoch für dieses Jahr nicht mehr zu schaffen. Denn der Stichtag liegt noch in diesem Monat.

Mit dem Geld, dass das Amt Barnim-Oderbruch beziehungsweise die Gemeinde veranschlagt hat, ist nur ein geringer Teil dessen möglich, was eigentlich gemacht werden müsste. Die erste Stufe der Untersuchungen, die Ende Mai, Anfang Juni diesen Jahres durchgeführt worden sind, ergab, dass der Kirchsee keine kritischen Belastungen aufweise. "Eine Verwendung der Sedimente ist also möglich", so Torsten Schmidt gegenüber den Gemeindevertretern. Am Montagabend informierte er darüber im Speisesaal der Schule, in dem die Gemeinderatssitzung stattfand. Nichts desto trotz ist die Sanierung finanziell aufwendig.

Die chemischen Analysen der Stanitzseen allerdings wiesen zudem auf einen kritischen Belastungszustand hin. "Ein Verwenden der Sedimente ist nicht ohne weiteres möglich", so der Fachmann weiter. Manches müsste als Sondermüll entsorgt werden. Und das kostet zusätzlich. Rund 75 Euro pro Kubikmeter, rechnete der Fachmann vor.

Als Methode empfiehlt sein Unternehmen die Beräumung mittels Saug-Spül-Technik. Möglich wäre dabei die Verwendung von sogenannten Geotubes, um vor Ort den Schlamm mobil zu beseitigen. Dazu legte er den Kommunalpolitikern detaillierte Pläne vor, wie so etwas realisiert werden könnte. Auch in einem Polder oder Spülfeld könnte das Vorhaben umgesetzt werden. Allerdings gebe es dort eine starke Geruchsbelastung durch den offen lagernden Faulschlamm, so Torsten Schmidt.

Die Stanitzseen verfügen zusammen über ein Wasservolumen von rund 60 000 Kubikmetern, der Kirchsee von rund 20 000 Kubikmetern. Alle drei sind Stillgewässer, wie die Analyse der hydrologischen Situation ergab. Als Zielstellung der Maßnahme stehen die Sicherung und der Erhalt der Gewässer im Vordergrund. Vor allem der drohenden Verlandung soll damit Einhalt geboten werden. Zudem müssen die Belastungen reduziert werden und es sollen die Biotope in den Randbereichen erhalten werden. Gleiches gilt für die naturschutzfachlichen Ziele (geschützte Arten). Aber auch der Erhalt beziehungsweise die Wiederherstellung als Fahr- und Badegewässer ist ein Ziel.

Positives Votum

Gemeindevertreter Rudolf Schlothauer wollte vom Leiter des Bauamtes am Montag wissen, mit welchen weiteren Kosten die Gemeinde zu rechnen hat. "Rund 3500 Euro Planungskosten für die weitere Beauftragung, um einen qualifizierten Förderantrag zu stellen", sagt Helge Suhr vom Amt Barnim-Oderbruch. Sollte der Antrag abgelehnt werden, wäre das Geld "verloren". Sollte das Vorhaben allerdings wie erhofft und in Aussicht gestellt gefördert werden, dann wäre auch diese Summe inkludiert.

Der Gemeinderat sprach sich mehrheitlich dafür aus, an dem Vorhaben zur Sanierung der Seen festzuhalten und weitergehende Untersuchungen durch das Unternehmen aus Sachsen in Auftrag zu geben.