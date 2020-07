Monika Rassek

Briescht (MOZ) Unter den Kronen mächtiger alter Bäume lässt es sich an warmen Tagen gut aushalten. Kastanie, Eichen und der legendäre Walnussbaum zwischen Scheune und Forsthaus spenden wohltuenden Schatten. Axel und Anke sind mit Freunden unterwegs. Zusammen mit Jörg, Candy, Schiffsjunge Linus und Kahnhund Willi haben sie in Werder eingesetzt und sind in der Alten Försterei in Briescht "gestrandet".

"Wir haben von der Spree aus das Schild ‚Wieder geöffnet’ gesehen", erzählt Axel. "Vor allem das ‚wieder‘ hat mich angesprochen. Es dürstete mich umgehend nach Kaffee", ergänzt Jörg, der sofort angehalten hat. Das habe wie Willkommensgruß und Einladung zugleich gewirkt. "Jetzt sitzen wir unter dem Nussbaum und genießen die Pause, einfach urgemütlich hier", finden die Besucher aus dem Schlaubetal.

Natur und Liebe zum Detail

"Das Schöne liegt oft so nah", sinniert Jörg. Candy schwärmt von der Natur, die vom Boot aus zu entdecken ist: "Eisvögel schwirren durch die Luft, Fische springen, das fühlt sich fantastisch an." Jörg zückt sein Handy, zeigt auf ein Bild und erklärt: "Den weißen Biber haben wir etwa einen Kilometer stromaufwärts entdeckt, so etwas habe ich noch nie gesehen."

Als die Getränke und ein kleiner Snack auf dem Tisch stehen, sehen sich die Gäste um. "Schön lauschig. Und mit so viel Hingabe gemacht, das sieht man sofort", lobt Candy. Anke begeistert die Liebe zum Detail. Schiffsjunge Linus sieht das pragmatischer. Er hat die Schaukel an der alten Eiche entdeckt und schwingt fast bis in den Himmel. Nur Bootshund Willi versteht die ganze Aufregung nicht, kringelt sich zu Füßen der Anwesenden unter dem Tisch zu einem Nickerchen zusammen.

Sindy Koba und Kai-Uwe Rettig, Inhaber der im Taucher Ortsteil Briescht gelegenen ehemaligen Försterei, indes freuen sich, dass nach der langen Corona-Pause endlich wieder das bunte Leben auf den historischen Forsthof zwischen Haus und Scheune zurückkehrt. "Die Pause war lang genug", so Rettig. Derzeit sei der Kaffee- und Biergarten jeweils donnerstags bis sonnabends in der Zeit zwischen 14 und 18 Uhr geöffnet. "Die erste Feier hatten wir auch schon, das Firmenjubiläum einer Beeskower Firma", ergänzt Sindy Koba.

Live: Wiskey, Milk & Water

Und am Sonnabend, dem 18 Juli, hält auch die Kultur wieder Einzug in den Forsthof: Das verspätete Konzert zum Saisonauftakt bestreitet ab 20 Uhr die Liveband "Wiskey, Milk & Water", die eigentlich schon zu Himmelfahrt auftreten sollten. Der Einlass für Gäste beginnt ab 19 Uhr.

Beim Konzert sind echte Vollblutmusiker zu erleben, bei denen nicht allein die Musik, sondern auch Leidenschaft und Spaß zählen. Stammgäste kennen die Band bereits aus dem vergangenen Jahr. Das Publikum kann sich auf eine musikalische Bandbreite von kräftigem Blues hin zu rockigen Stücken und Oldies freuen.

Für das Wochenende am 8. und 9. August ist dann das erste Kulturfest auf dem Land des Jahres geplant. Musik kommt vom Berliner Duo "Peter Subway & Dieter Dienstag". Eine aktuelle Ausstellung präsentiert Malerei von Gunnar Stolze – begleitet vom Antik- und Trödelmarkt. "Der Antrag ist gestellt, eine Genehmigung liegt noch nicht vor, bitte vorher informieren", so Rettig.

Konzerttickets: Alte Försterei, Dorfstraße 39, 15848 Tauche, Einlass 19 Uhr, Eintritt 10 Euro, Reservierung Tel. 033674 42713, Mail: post@alte-foersterei-briescht.de