Thorsten Pifan

Schwedt Ein ungewöhnliches Bündnis hat es bei der Abstimmung über mehr Transparenz in der Stadtverordnetenversammlung gegeben. Denn die Fraktion der Grünen und der Freiparlamentarischen Allianz haben sich für einen CDU-Antrag ausgesprochen. Obwohl sich auch Teile der Linken bei dem Antrag anschlossen, reichte es am Ende nicht, die innovative Idee in Schwedt umzusetzen.

Grüne und FPA hatten einen Antrag eingebracht, die Sitzungen der SVV und ihrer Ausschüsse als Podcast zu veröffentlichen. Das Ziel, mit modernen Medien eine größere Breite an Bürgern für Lokalpolitik zu begeistern, denn als Podcast sind die Diskussionen der Sitzungen allenthalben und zu jeder Zeit verfügbar, warb Grünen-Fraktions-Chefin Elisabeth Becker für den Antrag. Zudem könnten über einen Podcast die Themen strukturiert dargestellt werden, sodass sich die Bürger auch orientiert nach ihren Interessen informieren könnten.

Wenig Gegenliebe für den Antrag

Das war schon in den Debatten in den Ausschüssen auf wenig Gegenliebe gestoßen. Allerdings hatte die CDU einen Änderungsantrag eingebracht, der zumindest vorsah, die Sitzung der SVV aufzuzeichnen und zu veröffentlichen. Außen vor sollten die Ausschuss-Sitzungen bleiben. Das Recht, solch eine Sitzung zu besuchen, hat jeder Bürger.

Dass es dennoch immer wieder Hürden gibt, hatte sich ausgerechnet vor der Sitzung gezeigt, in der über das Thema abgestimmt werden sollte: Wegen der Corona-Regeln war der Zugang zur SVV begrenzt.

Gegen den Antrag von Grünen/FPA und CDU wandte sich die Mehrheit mit dem Argument, dass es jetzt schon jedem frei stehe, sich am politischen Prozess der Willensbildung zu beteiligen, indem die Bürger etwa Sitzungen direkt besuchen. "Die Transparenz ist da, aber kaum jemand nutzt dies", sagte Axel Reineke von der Fraktion BVB/Waldbad.

Mit Blick auf die Kosten hatte die Stadt schon eine Schätzung eingeholt. Diese hatte Bürgermeister Jürgen Polzehl in einer Ausschuss-Sitzung vorgetragen. So fielen für das Streamen, also Aufzeichnen und Speichern, aller Zusammenkünfte pro Jahr rund 35 000 Euro an. Die Kosten für die Produktion eines Podcasts sind noch nicht ermittelt worden.

Genau das kritisierte etwa Dietrich Klein (SPD): "Die Partizipation ist jetzt schon möglich." Es sollte eine klare Analyse geben, bevor sich die SVV auf den Wag mache, forderte er. Auch die Argumentation von CDU-Fraktions-Chef Thomas Büsching drang anschließend nicht mehr durch. Er hatte darauf verwiesen, dass sich die Stadtverordneten zum Beginn der Wahlperiode verpflichtet hatten, auch auf moderne Medien zurückzugreifen.