Silvia Passow

Falkensee Metallstangen klirren leise aneinander, Papier raschelt, Kabel werden durch das Gras gezogen. Es stehen Koffer, Kisten und Kästen herum, in der Mitte stehen zehn jener Liegestühle, in welche sich die Gäste der hippen Cafés in der benachbarten Hauptstadt gern lümmeln. Rumsitzen ist nur gerade gar nicht, die Jugendlichen schrauben und werkeln was das Zeug hält. Sie stellen die neue Leinwand auf, schauen, reichen die Kabel und fragen sich, wo sie die neue Popcornmaschine hinstellen. Am Montag startete das Veranstaltungsteam des Falkenseer Jugendforums einen Testlauf zum geplanten Sommerkino 2.0 im Gutspark. Schöner, größer, besser soll es werden, dafür haben die zehn jungen Leute viel Mühe, Zeit und Geld investiert.

Bereits im vergangenen Jahr hatte das Jugendforum ein Sommerkino im Gutspark organisiert - mit wachsendem Erfolg. Kamen zunächst etwa 15 Zuschauer, waren es schon bald 50 Kinobesucher, erzählt Sarah Ripp. Sie gehört zum Organisationsteam. "Es gab zahlreiche Nachfragen, ob wir auch in diesem Jahr wieder das Sommerkino organisieren", sagt sie. Und so stehen sie hier und bauen die Leinwand auf und proben den Ernstfall.

Der Spielplan ist bereits fertig. So manches ist neu im Sommerkino 2.0, auch hier draußen gilt: Abstand halten. Damit das funktioniert und alle ein gesundes Freiluft-Kino genießen können, hat das Jugendforum tief in die Tasche gegriffen und eine neue Leinwand gekauft. 1.200 Euro haben sie für die 4 mal 2,5 Meter große Leinwand bezahlt. Sie soll allen Besuchern die Möglichkeit bieten, den Film gleichermaßen gut sehen zu können.

"Wir haben in diesem Jahr, wegen Corona, nicht viele Veranstaltungen anbieten können. Das Sommerkino wird sich hoffentlich etablieren, die Leinwand damit auch öfter genutzt", sagt Ripp. Auch der Beamer wurde ausgetauscht, und das Soundsystem sei auch besser. Und: Es wurde eine Popcornmaschine angeschafft. Nun steht dem Kino unter dem Falkenseer Sternenhimmel nichts mehr entgegen.

An acht Freitagen werden die Filme gezeigt, los geht es ab 21 Uhr im Gutspark, auf der Wiese am Eingang Bahnhofstraße. Auch wenn es Popcorn gibt, seichtes Popcornkino ist nicht zu erwarten. Alle Filme haben einen politischen und gesellschaftlichen Hintergrund, beschäftigen sich mit Themen wie Gleichstellung, Homosexualität, Rassismus oder Feminismus. Das Jugendforum gilt beim Verleih als Bildungseinrichtung, sie müssen weniger Gebühren für die Lizenz zahlen. "Eine thematisch gute Mischung", verspricht Anais von Fircks, ebenfalls aktive Jugendliche.

Der Eintritt ist frei Wer kommt, sollte sich eine Sitzgelegenheit und Getränke mitbringen. "Wir machen das kostenlos, alle sollen sich das leisten können", sagt Lennart Meyer vom Jugendforum. "Alle sollen teilnehmen können, jung und alt, arm und reich. Wir sind zwar primär für die Jugendlichen da, verstehen das aber als ein generationsübergreifendes Projekt", fügt er hinzu. Und auch, dass man sich über Spenden sehr freue, nicht zuletzt, weil damit weitere Projekte verwirklicht werden können. Das Sommerkino soll während der Sommerferien einen Anziehungspunkt in Falkensee bieten.

Das Programm:

10. Juli: Bohemian Rhapsody 17. Juli: The Hate U Give

31. Juli:"25km/h"

7. August: Hidden Figures - Unbekannte Heldinnen

21 .August:Blackklansman

28. August: The Danish Girl

11. September: Little Woman

18. September: Die Entdeckung der Unendlichkeit

Die Kirchengemeinde Seegefeld stellt ihre Toiletten zur Verfügung, die Stadt Falkensee den Gutspark.