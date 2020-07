Dirk Schaal

Hönow (MOZ) Jetzt wird es ernst für die vielen Arbeiter und das Lehrerkollegium im Campus Region Brandenburg-Berlin der ASG – Anerkannte Schulgesellschaft mbH in der Kaulsdorfer Straße in Hönow. "So komplett eine neue Schule aufzuziehen, dahinter vermutet man als Außenstehender ganz sicher viel weniger Aufwand, als tatsächlich notwendig ist", erklärt Schulleiter Alexander Planken mit einem verschmitzten Lachen.

Seit Anfang Juni ist er im Amt. Er hat nicht weniger zu tun, als ein Gymnasium und eine Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe am ehemaligen Standort der Grimm-Grundschule zu leiten. "Dass dazu auch viele Arbeiten im Vorfeld nötig waren, also dafür zu sorgen, dass an einer neu entstandenen Schule ein regulärer Unterricht stattfinden kann, das war mir natürlich klar. Und wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich mich sogar sehr auf die He­rausforderung gefreut. Wer hat schon die Möglichkeit, so viel eigene Ideen und Herzblut in eine neue Schule einzubringen? Ich sehe dies als Privileg, nicht als eine notwendige Aufgabe, die es aber irgendwie auch ist", erzählt Planken.

Vom richtigen Standort der Schule ist er überzeugt, von den Örtlichkeiten überwältigt. "Wir haben alle Möglichkeiten, die man als Schule nur haben kann. Eine eigene Turnhalle, einen Sportplatzbereich, ein großzügiges, modernes und helles Gebäude, den ehemaligen Hort, der sich auch gut für die Klassenräume eignet, sowie das eigentliche Schulhaus, das nach der Sanierung kaum noch Wünsche offen lässt."

Der Standort hat sich für die ASG im Nachhinein als perfekt herausgestellt. Da Schulen privater Träger nicht den Schulbezirken der Staatlichen Schulämter folgen müssen, ist die Kaulsdorfer Straße fast an der Grenze zu Berlin Gold wert. Viele Schüler aus der Hauptstadt haben sich angemeldet, auch, weil das Berliner Schulamt bei der Schulzuweisung manchmal weite Wege fordert. "Wir haben eine Hellersdorfer Schülerin, die sollte nach Köpenick. Daraufhin hat sie sich hier beworben und ist glücklich, dass die Schule fast um die Ecke ist", berichtet Planken. Fraglich erscheint dann, ob die ASG den Schulstandort überhaupt noch auf das ehemalige KWO-Gelände verlegen möchte, so wie es die Hoppegartener Zukunftsplanung vorsieht.

Mit zwei siebenten Klassen, einem 24 Schüler starken Oberschuljahrgang sowie einer Gymnasialstufe mit einigen freien Plätzen wird im August pünktlich der Unterricht starten. Mit einer größeren Nachfrage hatte die ASG gerechnet. Durch die wegen der Corona-Auflagen ausgefallenen Informationsveranstaltungen habe man nur wenige Eltern und Schüler erreichen können, begründet Planken. Ziel ist im nächsten Schuljahr die Vierzügigkeit.

Nicht nur die Schüler müssen ein Bewerbungsverfahren durchlaufen: "Wir achten schon sehr darauf, dass wir Schüler aufnehmen, die die schulische Ausbildung auch ernst nehmen", O-Ton Planken – auch Lehrer müssen neben fachlichen Qualifikationen menschlich in das Team passen. "Gerade an einer neuen Schule, die noch im Aufbau ist, ist auch das Lehrerkollegium noch sehr überschaubar. Genau da ist es jedoch wichtig, dass alle an einem Strang ziehen. In dieser Situation stehen wir als Schule grundsätzlich unter Beobachtung. Das muss allen klar sein", sagt Planken. Viele Bewerbungsgespräche hat er mit Lehrern geführt, auch Quereinsteiger bekommen eine Chance. "Darüber hinaus kommen auch Kollegen zum Einsatz, die schon an anderen Standorten unterrichten und ihr Stundenkontingent erhöhen wollen. Ich denke, wir haben da ein fachlich versiertes Lehrerkollegium zusammen, das motiviert die neue Herausforderung angeht", erzählt Planken.

Lokale Vereine einbinden

Auch für ihn ist es im August ein neuer Lebensabschnitt. Bisher arbeitete der 33-Jährige als Lehrer für Deutsch und Geschichte. Bevor er nach Hönow kam, war er als Oberstufenkoordinator tätig. Wichtig ist Planken auch eine gute Integration in die Gemeinde. "Ich würde gern lokale Vereine in die AG-Arbeit der Schule einbinden. Gern stehen Vereinen auch unsere Räumlichkeiten zur Verfügung. Mal schauen, vielleicht können wir trotz Corona-Beschränkungen zum gegenseitigen Kennenlernen auch einen Tag der offenen Tür veranstalten."