Bad Freienwalde (MOZ) Bei Bauarbeiten an einer Gasleitung nahe Bad Freienwalde wurde ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt.

"Die findet man hier in Brandenburg sogar regelmäßig beim Garten umgraben." Bärbel Cotte-Weiß muss es wissen, die Kriminalhauptkommissarin ist Sprecherin der Polizeidirektion Ost in Frankfurt (Oder). Das Vermelden eines bombenähnlichen, 30 Zentimeter großen Gegenstands bei Bad Freienwalde ist für sie damit nicht sonderlich spektakulär. Auf einen solchen Gegenstand stießen die Arbeiter, die mit dem Verlegen der Gasleitung an der Landesstraße L28 zwischen Schiffmühle und Neuranft beschäftigt sind, am Montag.

Fund bei Arbeiten an Gasleitung

"Es handelte sich vermutlich um einen Sprengkopf aus dem Zweiten Weltkrieg", erklärt Robert Schulz vom Ordnungsamt Bad Freienwalde dazu. Nach dem Fund wurde er zu der Stelle gerufen, er selbst alarmierte dann den Kampfmittelräumdienst, der den Sprengkopf zur Entsorgung mitnahm. "Bevor ein solches Bauprojekt begonnen werden kann, sondiert der Kampfmittelräumdienst den Boden und erstellt dann eine Bescheinigung, dass der Boden vermutlich frei ist von Munition", erklärt Schulz. Das sei in diesem Fall natürlich auch geschehen, absolute Sicherheit gebe es aber nie, wie man sehe.

Es sei schon auch ein wenig Zufall, dass der verdächtige Gegenstand beim Erdaushub überhaupt aufgefallen sei. Voll mit Dreck würden es die meisten Leute wahrscheinlich erst einmal für einen Stein halten. "Vielleicht haben Baggerführer geschultere Augen", vermutet Robert Schulz.

Auch wenn der Fund eigentlich unspektakulär sei – im Gegensatz zu den Fliegerbomben, die auch noch immer in Deutschland in der Erde gefunden werden – gehe natürlich eine Gefahr auch von so einem kleinen Blindgänger aus. Wenn er explodiert, können Sprengkraft und umherfliegende Splitter für schwere Verletzungen sorgen.

Glücklicherweise komme es eigentlich nie zu einer Detonation und daher auch nicht zu Verletzungen, weiß Bärbel Cotte-Weiß aus ihrem Berufsalltag. "Wir leben hier in einer Region, in der gerade gegen Kriegsende die Hauptkampflinien verliefen. Deswegen kommt es hier zu so vielen Funden", erläutert die Kriminalhauptkommissarin.