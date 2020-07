Andrea Linne und Christian Heinig

Bernau (MOZ) Auch wenn sich in diesen Tagen die Anzahl der Neuerkrankungen am Coronavirus in Landkreis Barnim stabilisiert hat und in Brandenburg kaum neue Fälle zu vermelden sind, bleibt Landrat Daniel Kurth (SPD) wachsam. Von der Abschaffung der Maskenpflicht, über die aktuell diskutiert wird, hält er nichts.

"Unser oberstes Ziel ist es, einen zweiten Lockdown zu verhindern. Da erscheint mir das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes als mildes Mittel, um dies zu erreichen", lässt Kurth auf Nachfrage mitteilen.

Ähnlich argumentiert Bernaus Bürgermeister André Stahl (Die Linke). "Wir haben inzwischen in Bernau wie auch im gesamten Landkreis Barnim erfreulicherweise ein sehr niedriges Infektionsgeschehen. Die Nähe zur Metropole Berlin birgt jedoch im Hinblick auf die Verbreitung des Coronavirus ein Risiko", betont Stahl. "Ich halte es daher für sinnvoll, dort wo die Abstandsregelungen aufgrund der örtlichen Gegebenheiten nicht eingehalten werden können, nach wie vor einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen." Sonst laufe man Gefahr, im Falle eines weiteren Ausbruchsgeschehens und eines erneuten Lockdowns die hart erarbeiteten Lockerungen wieder zu verlieren. Vor diesem Hintergrund sei das Tragen einer Maske doch "das kleinere Übel", so Stahl.

Werneuchens Bürgermeisters Frank Kulicke (UWW) spricht mit Blick auf die Masken von der "unkompliziertesten Vorsichtsmaßnahme", um einen erneuten Lockdown zu verhindern.