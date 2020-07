Der Radfahrer stürzte und zog sich schwerer Verletzungen am Kopf zu. © Foto: C. Dettlaff

Polizei und Notarzt waren vor sofort am Unfallort in der Upstallstraße. © Foto: C. Dettlaff

Cevin Dettlaff

Brandenburg an der Havel Am Dienstagabend kam es in Brandenburg an der Havel zu einem schweren Unfall zwischen einem 46-jährigen Fahrradfahrer und einem 40-järigen Opelfahrer.

Der Opelfahrer wollte in der Upstallstraße in die Einfahrt zu Lidl abbiegen und übersah den dort fahrenden Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Radfahrer stürzte und mit dem Kopf auf den Boden schlug und lebensgefährlich verletzt wurde.

Ohne sich zu kümmern entfernte sich der Opelfahrer vom Unfallort und fuhr zu einer nahe gelegenen Tankstelle um dort zu tanken.

Aufmerksame Zeugen konnten den Täter verfolgen, an der Tankstelle stellen und dazu bewegen an den Unfallort zurückzukehren.

Das Unfallopfer wurde ins Krankenhaus eingeliefert und befindet sich auf der Intensivstation.

Das Auto und Fahrrad wurde zur Unfallkonstruktion und Spurensicherung sichergestellt.