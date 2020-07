Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Die Fahrradsaison läuft längst auf Hochtouren. Eigentlich sollte die Molchowbrücke bis dahin fertig sein. Das hat nicht geklappt. Nun gibt es die nächsten Verzögerungen bei Neuruppins Problem-Bauwerk.

Die Zugstangen für die Konstruktion sind laut Stadtsprecherin Michaela Ott erst in der vergangenen Woche auf der Baustelle eingetroffen. Dass diese Zugstangen überhaupt nötig werden, liegt an Problemen mit einigen Seilen, die den Stahlbogen mit der Fahrbahn verbinden sollten. Es stellte sich heraus, dass einzelne Tragseile nicht synchron belastet werden. Also wurden die Seile durch Zugstangen ersetzt.

Der Einbau dieser Stangen, die noch einen Korrosionsschutz bekommen müssen, kann erst am 24. Juli erfolgen, erklärte Michaela Ott. Eine Asphaltschicht braucht die Brücke ebenfalls. Deren Einbau sowie Restarbeiten im Nebenbereich sind für die Zeit ab dem 27. Juli geplant. "Die Abnahme und Freigabe verschiebt sich damit leider erneut, und zwar bis Mitte August", sagte die Stadtsprecherin auf Nachfrage. Landkreis und Stadt wollen die Molchowbrücke dann gemeinsam der Öffentlichkeit übergeben.

An der zuletzt bekannt gegebenen Kostenschätzung für das Bauwerk hält die Stadt indes fest. Demnach werden in die neue Molchowbrücke rund 2,5 Millionen Euro investiert. Ganz zu Beginn der Planungen war die Stadt von mehreren Hunderttausend Euro ausgegangen.