Dr. Winfried Kohls

Berlin Am vergangenen Sonntag traten die Herren 30 des TC BSC Süd 05 in einem vorgezogenen Punktspiel bei den Herren 30 des Dahlemer Tennisclubs an. Wollten die Brandenburger ihre Aufstiegschancen wahren, musste ein klarer Sieg her.

Von Nervosität war bei den Gästen jedoch keine Spur zu sehen. Gleich die ersten drei Einzel wurden recht schnell und deutlich gewonnen. Sie führten nach Siegen von Tomasz Gruchala, Michail Abramow und Rauno Tertel rasch mit 3:0. Auch Mathias Schirow ließ nichts anbrennen, löste seine Aufgabe souverän. Sebastian Bradke hatte zwar etwas mehr Mühe, doch mit seinem Erfolg sorgte er für den 5:0-Zwischenstand. Damit hatte die BSC-Mannschaft den Sieg schon inder Tasche.

Vielleicht ließ deshalb die Spannung bei Ralf Stoffers etwas nach. Er musste sich am Ende nach zwei Sätzen seinem Gegner geschlagen geben. Zwar waren die Doppel nur noch Formsache, doch natürlich wollte sich kein Doppel eine Blöße geben. Nach engagiertem Einsatz wurden am Ende alle drei Doppel in der Besetzung Schirow/Stoffers, Bradke/Abramow und Gruchala/Tertel gewonnen. So konnte die Süd-Mannschaft, wie schon zum Saisonstart gegen das Team Fachvereinigung Tennis, einen 8:1-Erfolg einfahren.

Der nächste Spieltag findet erst am 9. August statt. Der Gegner wird mit dem SV Reinickendorf 1896 III sicher ein anderes Kaliber sein, aber mit zwei Siegen im Rücken können die Brandenburger eigentlich auch diese Aufgabe in Berlin sehr zuversichtlich angehen.