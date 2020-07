Andrea Linne

Eberswalde (MOZ) Melbourne, Euskirchen, Gütersloh. Auch wenn sich in diesen Tagen die Anzahl der Neuerkrankungen am Coronavirus in Landkreis Barnim stabilisiert hat und in Brandenburg kaum neue Fälle zu vermelden sind, bleibt Landrat Daniel Kurth (SPD) wachsam und gewart. Von der Abschaffung der Verordnung zum Tragen des Mund-Nasen-Schutzes hält er daher nichts.

"Wir halten unsere Einsatzbereitschaft als Verwaltung aufrecht", macht der Barnimer Verwaltungschef deutlich. So sei auch der Urlaubsplan so gestrickt, dass eine permanente Rufbereitschaft gewährleistet bleibt. Eine Amtsärztin oder Stellvertreterin seien jederzeit verfügbar. "Wir sind alle angespannt. Ich freue mich über jeden Tag, an dem wir in Brandenburg oder deutschlandweit geringe Zahlen haben. Aber wir sehen auch, dass bestimmte Nachlässigkeiten sehr schnell dazu führen können, dass ganze Landkreise oder Städte wieder in den Shutdown gehen", stellt er klar. "Das muss uns gelingen zu verhindern."

Wöchentlich kommt der Stab nun zu seinen Beratungen zusammen. In Spitzenzeiten tagte das Gremium sogar täglich. "Deshalb werden wir das Gespräch suchen und kontrollieren", erläutert der Verwaltungschef. Es müsse deutlich werden, dass in Kantinen der Abstand einzuhalten ist, dass bei Gruppen von Kollegen keine Nachlässigkeiten entstehen dürften. "Auch im Haus achte ich darauf", weist er mit dem Finger auf seine Kollegen. Ein neuer Shutdown müsse verhindert werden.

"Dass Barnimer nicht in Urlaubsregionen einreisen dürfen, wollen wir auf alle Fälle verhindern", ist seine dringliche Bitte an alle. 91 Neuinfektionen in sieben Tagen reichten dafür aus. Das sei für einen Betrieb nicht viel. "Deshalb müssen die Listen korrekt geführt werden, damit wir schnell hinterher telefonieren können." Noch seien die Bundeswehrsoldaten unterstützend da. Das Gesundheitsamt wurde durch interne Umsetzungen und Zusatzkräfte verstärkt. "Eine illegale Beachparty im Sommer können wir nicht gebrauchen", macht er deutlich. Gerade musste in einem Fitnessstudio im Niederbarnim 72 Leuten hinterher telefoniert werden. Die Listen stimmten, alles ging gut.

Listen sind zu führen

"Es ist uncool, mit dem Schicksal aller Barnimer zu spielen", sagt der Sozialdemokrat. In den Kreis-Gesellschaften habe er gezielt darauf hingewiesen, die Hygieneregeln einzuhalten. Die Mund-Nasen-Bedeckungspflicht sei bindend. Das Land Brandenburg hat zwar den Bußgeldkatalog – trotz der Proteste von Busfahrern – nicht verschärft wie in Berlin. "Intelligente Menschen sollten in der Lage sein, zu verstehen, worum es geht", stellt Kurth klar.

Die neue Corona-Warn-App habe bislang nicht zu einem Ansturm an Anfragen im Barnim geführt. Um Platz für die Behörde zu schaffen, zog die Regionale Planungsgemeinschaft an die Friedrich-Ebert-Straße um. Auch für die Bildungsinitiative werde derzeit nach Räumen gesucht. Immerhin werden 77 neue Mitarbeiter in der Kreisverwaltung gesucht oder ersetzt. Dazu gehörten zusätzlich auch Gesundheitsaufseher und Ärzte, ebenso Mitarbeiter im Jugendamt, wie vom Kreistag beschlossen. Gezielt werde auf Baustellen und in Betrieben auf alle Regeln hingewiesen. "Auch an den Wochenenden brauchen wir Ansprechpartner", macht Kurth klar.