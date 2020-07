DPA

Spielberg (dpa) Fernando Alonso erhält bei seinem Formel-1-Comeback für Renault nach Angaben von "Marca" einen längerfristigen Vertrag.

Der mittlerweile 38 Jahre alte Spanier soll der spanischen Sporttageszeitung zufolge einen Kontrakt über zwei Jahre plus Option auf eine weitere Saison erhalten. Eine Quelle dafür nannte "Marca" nicht.

Die sensationelle Rückkehr des zweimaligen Weltmeisters in die Königsklasse des Motorsports ab 2021 soll angeblich um 13.00 Uhr am Mittwoch verkündet werden. Offizielle Stellungnahmen zu der Personalie lagen zunächst nicht vor.

Alonso war mit dem französischen Werksteam Renault 2005 und 2006 Weltmeister geworden. Wie die BBC am berichtete, hat Alonso, der Ende Juli bereits 39 Jahre alt wird, einen Vertrag bereits unterschrieben. Britischen Medien zufolge erhält der Asturier einen Zweijahresvertrag. Alonso wiederum veröffentlichte am Mittwoch eine Instagram-Story, die mit der Musik des Hollywood-Films "Zurück in die Zukunft" unterlegt war.

Alonso würde das Cockpit von Daniel Ricciardo übernehmen, der zu McLaren wechselt. Zweiter Fahrer ist der Franzose Esteban Ocon. Alonsos Berater Flavio Briatore, bei Renault früher auch sein Teamchef, hatte schon kurz nach Ricciardos angekündigtem Abgang gesagt, dass sein Klient bereit für ein Comeback wäre.

"Fernando ist motiviert. Ein Jahr ohne Formel 1 hat ihm gut getan. Er hat sich entgiftet und wirkt auf mich gelassener und bereit für eine Rückkehr", sagte Briatore im Mai der "Gazzetta dello Sport". Alonso war zuletzt unter anderem in der Langstrecken-WM aktiv. Sein letztes Formel-1-Rennen bestritt er Ende 2018 in Abu Dhabi.

