18-Jähriger in Oranienburg verletzt

Odin Tietsche

Oranienburg (MOZ) Ein 18-jähriger Mopedfahrer ist am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in der Walther-Bothe-Straße in Oranienburg bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.

Wie Lars Protz von der Polizeidirektion Nord auf Nachfrage bestätigte, war der junge Mann mit seinem Moped auf einen vor ihm bremsenden VW aufgefahren. Die 80-jährige Fahrerin des Autos hatte ihr Tempo verkehrsbedingt drosseln müssen, der Mopedfahrer konnte nicht mehr abbremsen. Der 18-Jährige musste anschließend ins Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 5500 Euro.