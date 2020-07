OGA

Oranienburg (MOZ) Die Brücke über die Schnelle Havel in der Kreuzallee in Dameswalde wird aufgrund von Ausbauarbeiten für den Linienverkehr vier Wochen lang gesperrt. Dies teilte die OVG am Mittwochmorgen mit.

Die Sperrung gilt von Montag, 13. Juli, bis Freitag, 7. August. Dies wirkt sich auch auf den Busverkehr der Linie 804 aus. Die Linie fährt bis Malz Anker (Ersatzhaltestelle in der Malzer Dorfstraße) und endet dort. Zwischen Malz Anker und Dameswalde, Nassenheider Weg, verkehrt ein Rufbus mit einer Zu- und Abbringefunktion zum Linienbus. Dieser kann 90 Minuten vor Fahrtantritt unter folgender Rufnummer bestellt werden: 03306 2307. Die Rückfahrt der Linie 804 von Malz Anker führt bis Friedrichsthal, Dorfplatz, ohne Zwischenhalt.

Die aktuellen Fahrpläne aller Linien sowie auch die vorgenannten Änderungen können im Internet unter www.ovg-online.de heruntergeladen oder telefonisch unter 03301 699 699 erfragt werden.