Juliane Keiner

Brandenburg (moz) Als dieses Bild in der vergangenen Woche entstand, war die handvoll "Mr. Big" drei Tage alt. Eine Handaufzucht. Eine von vielen. "Mr. Big", der hoffentlich zu einem stattlichen Kater heranwächst, ist nur eines von zahlreichen Kitten, die meist ungesehen in Hinterhöfen, in Gartensparten, in Scheunen geboren werden und ums Überleben kämpfen. "Mr. Big" hatte Glück im Unglück, wurde ins Tierheim Brandenburg an der Havel gebracht und unverzüglich versorgt - medizinisch und mit ganz viel Liebe. Alle zwei Stunden wird das Fläschchen gereicht, danach der Bauch gekrault. Dazu die Sorge, ob der winzige Schützling es schafft. Derzeit leben - und hoffentlich überleben - viele Kitten im Tierheim. Und saisonbedingt rechnen die Tierheim-Mitarbeiter mit vielen weiteren, die noch kommen werden. Die Kosten für die Kitten-Nahrung, das Equipment und für die medizinische Versorgung übernimmt der Tierschutzverein Brandenburg an der Havel e.V. - und kommt hierbei momentan an seine Grenzen, beziehungsweise hat diese schon erreicht. Tierfreunde, die helfen möchten und können, werden dringend um Unterstützung gebeten. Jeder noch so kleine Betrag hilft! Spendenkonto Tierschutzverein Brandenburg e.V.: Mittelbrandenburgische Sparkasse; BIC: WELADED1PMB; IBAN: DE 2516 0500 0036 0100 0848, Stichwort: Notfallfonds. Vielen Dank im Namen von "Mr. Big".