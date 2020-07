BRAWO

Brandenburg an der Havel Nun also doch: der Fashion Day wird in diesem Jahr nicht stattfinden. Das teilte die organisierende Stadtmarketing- und Tourismusgesellschaft Brandenburg an der Havel (STG) mit.

Noch Mitte Mai gab die STG bekannt, dass der Aktionstag trotz der aktuellen Lage am 4. September stattfinden soll – wenn auch in kleinem Rahmen. Jetzt ist das Event aufgrund der weiterhin bestehenden Einschränkungen in Bezug auf die Corona Pandemie auf das kommende Jahr verschoben. Eine Entscheidung, die in Abstimmung mit Einzelhändlern getroffen worden sei. "Mit der Beibehaltung der Abstands- und Hygieneregeln im Land Brandenburg - bis auf Weiteres - wäre die Veranstaltung eine komplett andere und von der Öffentlichkeit abgeschirmt", sagt Thomas Krüger, Geschäftsführer der STG. Die Besucherzahl würde auf ein Fünftel der sonst üblichen, also nur 150 - 200 Personen, begrenzt werden. Einen in den Vorjahren stets belebten und eng gedrängten öffentlichen Bereich gäbe es wegen sicherzustellender Abstandsregeln gar nicht.

Nicht zuletzt dient der Fashion Day auch der Vorbereitung der sich anschließenden Shoppingnacht. Mit den weiterhin geltenden Rahmenbedingungen von Mund-Nasen-Schutz und einer begrenzten, geringeren Personenzahl in den Modegeschäften kommt keine Einkaufsstimmung auf, waren sich die meisten in die Vorbereitungen einbezogenen Akteure einig.

Derzeit arbeiten STG, Kooperationspartner und Händler mit Blick auf den Herbst an alternativen Aktionen für das lokale Einkaufserlebnis in der Innenstadt. Ziel ist eine individuelle Kundenansprache zum Shoppen im Gegensatz zur geballten Fülle eines Fashion Days. Ergänzend soll ab Herbst mittels eines interaktiven, digitalen Rundgangs durch Boutiquen und Geschäfte, das lokale Einkaufen weiter befördert werden.