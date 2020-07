MOZ

Bad Freienwalde (MOZ) Dreiste Diebe haben am Dienstagvormittag eine Frau, die gerade den Rasen in einem Kleingarten in Bad Freienwalde gemäht hat, bestohlen.

Am Vormittag mähte die Frau in ihrem Kleingarten Am Polderdamm den Rasen. Von ihr unbemerkt liefen unbekannte Täter in die Gartenlaube und stahlen aus ihrer Handtasche den Wohnungsschlüssel, den Fahrzeugschlüssel, die EC-Karte und persönliche Dokumente.

Offenbar begaben sich die Diebe anschließend zu ihrer Wohnung, trafen dort aber den erwachsenen Sohn an. Die vermeintlichen Diebe behaupteten, den Schlüssel vor dem Haus gefunden zu haben und traten sogleich die Flucht an. Den Wohnungsschlüssel ließen sie zurück.