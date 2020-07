MOZ

Fürstenwalde (MOZ) In der Nacht zu Mittwoch kontrollierte die Polizei in der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße den Fahrer eines Pkw Dacia. Der 19-Jährige roch nach Alkohol und unterzog sich einem Atemalkoholtest. Der Wert lag bei 1,3 Promille. Der Führerschein des jungen Mannes wurde sichergestellt und eine Blutabnahme veranlasst. Mit einer Anzeige wegen einer Trunkenheitsfahrt konnte er entlassen werden. Für ihn als Fahranfänger hat das Verfahren weitaus schwerere Folgen als für einen Fahrer über 21 Jahren oder rmit mindestens zwei Jahren Fahrerlaubnis.Für diese Gruppe von Kraftfahrern gilt ein striktes Alkohol-Verbot und bei Verstößen in der Probezeit geht es auch gleich ins Aufbauseminar.