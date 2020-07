Diana Grund

Niemegk In der Niemegker Badeanstalt wurden die Sieger des Mal- und Bastelwettbewerbs des Fördervereins ausgezeichnet. Strahlende Kinderaugen, stolze Eltern- und Großeltern waren bei der Preisverleihung anwesend und viele Gäste kamen zum anschließenden kleinen Sommerkonzert mit der Band "Dings & Bums".

Justus König, Alma Baumgart und Herbert Eminger kamen nichts ahnend zu einem Familienbadetag in die Niemegker Badeanstalt. Die drei jungen Künstler und weitere Gäste konnten aber schon im Eingangsbereich des Bades viele schöne Zeichnungen und das Model von Justus König bewundern. Umso erstaunter waren die Kinder als es hieß, dass sie alle zur Siegerehrung kommen sollen. Der Vereinsvorsitzende des Fördervereines Badeanstalt Niemegk 1929 e.V. Matthias Grund wurde von Caroline Nippold vom Fotoatelier Straubel sowie von Niemegks Bürgermeister Hans-Joachim Linthe zur Preisverleihung begleitet. "Es gibt nur Gewinner", so Matthias Grund, denn der Verein war von den Zeichnungen und dem schönen Model einer Badeanstalt Niemegk begeistert. Zwei Zeichnungen, die digital durch das Fotoatelier Straubel zu einem Logo mit Wiedererkennnungswert für die städtische Badeanstalt zusammengeführt wurden, wurden von Alma Baumgart aus Lühnsdorf und Herbert Emminger aus Grabow gezeichnet. Justus König aus Rädigke entschied sich nicht für eine künstlerische Zeichnung, sondern bastelte eine Badeanstalt, wie er sie sich in Zukunft vorstellt. Mindestens einen Sprungturm soll sie haben, eine Tischtennisplatte sowie ein Volleyballfeld dürfen nicht fehlen und ein Open Air Kino wünscht er sich auch.

Die drei Sieger erhielten als Preis eine Jahreskarte für die Badeanstalt und wie auch alle weiteren jungen Künstler einen Überraschungsbeutel. In den späten Nachmittagsstunden kamen viele weitere Gäste, um den musikalischen Klängen der Band "Dings & Bums" mit Marcel Wricke und Thomas Nehrkorn zu folgen und sich endlich wieder nach der anstrengenden "Corona-Zeit" mit Freuden zu treffen, zu erzählen, baden zu gehen und etwas zu feiern.