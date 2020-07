Thomas Pilz

Bredereiche (MOZ) Es war absehbar: Das Fürstenberger Stadtparlament hat die Geduld mit dem Mühleninvestor Martin Riedmayer verloren, der in Bredereiche auch das Wasserkraftwerk betreibt.

Weil dessen Bemühungen, die Mühle zu einem touristischen Anziehungspunkt zu entwickeln, seit Jahren ins Leere liefen, entschied der Stadtrat, den Vertrag rückabzuwickeln. Allerdings gibt es rechtliche Vorbehalte, so dass das Prozedere wiederholt werden könnte, so Bürgermeister Robert Philipp (parteilos).

Hannelore Berg und ihre Mitstreiter vom früheren Verein "Heimatfreunde" dürften die Botschaft von der Ablehnung durch das Parlament gern vernommen haben. Seit nunmehr acht Jahren hadern sie mit dem Umstand, dass die Gemeinde die alte, aber nur noch in Teilen vorhandene Holländermühle an Riedmayer verkaufte. Es war nicht zuletzt der Heimatverein, damals noch mit Hansjürgen Hundertmark und Erich Köhler an vorderster "Heimatfront", der das alte Bauwerk wiederbeleben wollte.

Mit städtischen Mitteln und außerordentlich viel Arbeit in der Freizeit sollte die Mühle auch ein Domizil der Heimatfreunde werden. Hannelore Berg war von Anfang an dabei. Sie bedauert sehr, dass 2011 wegen Mangels an geschäftsfähigen Betreibern das Bredereicher Mühlen-Projekt beendet wurde.

Inzwischen ist die Interessengemeinschaft zwar Geschichte. Hannelore Berg glaubt dennoch daran, dass der Blick zurück für viele Menschen von großer Wichtigkeit ist. Das werde einem bewusst, erinnert man sich liebgewordener Zeitgenossen wie Gudrun Kramer, die am 20. Mai dieses Jahres verstarb.

Gudrun sei eine wichtige Stütze des Vereins gewesen. Als langjährige Redakteurin der Wissenschaftlichen Zeitschrift der Humboldt-Uni brachte sie in jeder Hinsicht profunde Kenntnisse für die Vereinsarbeit mit. Kramer war der Interessengemeinschaft 2004 beigetreten. Und seitdem habe sie für viel Schwung gesorgt. So sei es auch ihr in hohem Maße zu verdanken gewesen, dass der Vereinsraum, den die Heimatfreunde sich seinerzeit notgedrungen mit Schülern der Grundschule teilen mussten, ansprechend ausgestaltet wurde. Vor allem aber sei Gudrun Kramer unverzichtbar im Verein gewesen, weil sie im Vorstand als Schriftführerin agierte, erinnert sich Hannelore Berg, die jahrelang Finanzministerin der Heimatfreunde war.

Gudrun Kramer war nicht zuletzt eines jener Vereinsmitglieder, die klipp und klar auf das in der Satzung verankerte Ziel drangen, dass in der alten Holländermühle eine Heimatstube eingerichtet wird. "Füreinander da sein, einander zuhören, miteinander Probleme bewältigen" auch dieser Grundsatz der Heimatfreunde war von Gudrun Kramer beherzigt worden.

Leider alles Schnee von gestern, weiß Hannelore Berg. Synonym für die jetzige Situation sei ja nicht allein die Mühlen-Ruine. Man nehme nur die Hinterlassenschaften wie den uralten Mühlstein, der bei Pozern entdeckt wurde, der sogenannte Mahltrog. Immerhin 2014 untersucht und archiviert vom "Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum". Der Koloss liegt jetzt an der Schule. "Aber wer kümmert sich um den Stein?" fragt sich Hannelore Berg.

Oder aber die Tatsache, dass Bredereiche vor etwa 100 Jahren ein großes Schifferdorf war. Die Fahne als letzte Hinterlassenschaft war im Vereinsraum ausgestellt, nun befindet sie sich mitsamt einem der dekorativen Bänderschiffe in der Dorfkirche.

Hannelore Berg hat viele Devotionalien und historische Dokumente aufbewahrt, die im Laufe der Vereinsjahre gesammelt wurden. Etwa uralte Schwarz-Weiß-Fotos, die die Vergangenheit wieder aufleben lassen. Wer weiß, vielleicht lebt das Geschichtsinteresse wieder auf?