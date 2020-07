Sandra Euent

Nauen (BRAWO) Nachdem die Sanierung der Hamburger Straße in Nauen nun abgeschlossen ist, haben am Mittwoch die Rückbauarbeiten an der Schutthalde begonnen. Der alte, abgefräste Straßenbelag, sowie Steine und Erden, die nicht mehr benötigt wurden, waren zunächst am Märkischen Ring zwischengelagert worden und werden nun fachgerecht entsorgt, wie es aus der Stadtverwaltung heißt.

"Das Fräsgut wird nun einem fachgerechten Entsorgungsweg vollziehen. Hierfür wurde ein Entsorgungsdienstleister gebunden, und nun erfolgt der Abtransport der zwischengelagerten Mengen", erläuterte Christoph Artymiak vom Fachbereich Bau. Ist die Fläche beräumt, sollen die Grünanlagen wiederhergestellt werden. "Nach jetziger Planung wird der Abtransport in dieser Woche abgeschlossen sein und die Baufirma wird im Anschluss die Aufarbeitung der Grünfläche vornehmen", kündigte Artymiak an.