dpa

Berlin (dpa) An den mehr als 100 öffentlichen Trinkbrunnen in der Stadt sollen die Berliner bald wieder ihren Durst stillen können.

Nach langer Pause über den Winter und weiter in der Corona-Krise nehmen die Wasserbetriebe die kostenlosen Wasserspender nach und nach in Betrieb, wie eine Unternehmenssprecherin am Mittwoch auf Anfrage sagte. "Wir gehen bezirksweise vor." Die Wiederinbetriebnahme laufe seit circa einer Woche, bis Ende Juli solle aus allen Anlagen Wasser sprudeln.

Da die Brunnen seit dem Herbst trocken waren, werden sie von innen und außen gereinigt sowie desinfiziert, wie die Sprecherin erläuterte. Erst nach einer Bestätigung der Wasserqualität durch eine Probe werde dann der Brunnen zur Nutzung freigegeben.

Ein Infektionsrisiko durch das Wasser wird nicht gesehen: "Das wasserführende Rohr kann von außen nicht verschmutzt werden", betonte die Sprecherin. Dass die Nutzung nun wieder ermöglicht werde, liege etwa an den gesunkenen Corona-Fallzahlen in Berlin und dem gestiegenen Bedarf, da wieder mehr Menschen auf den Straßen unterwegs seien.