Ulrike Gawande

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Prävention ist wichtig, sie schützt uns alle. Die Pandemie ist noch nicht vorbei", mit diesen klaren Worten positioniert sich Dr. Matthias Voth, der klinische Geschäftsführer der Ruppiner Kliniken, zu der zunehmenden Sorglosigkeit der Menschen im Landkreis Ostprignitz-Ruppin hinsichtlich einer möglichen Ansteckung mit dem Coronavirus. "Die Abstands- und Hygieneregeln werden, da Covid 19 nicht mehr alltäglich präsent ist, zu lax gehandhabt – auch bei Familienfeiern", mahnt er. Die Folgen seien aktuell im Zusammenhang mit dem Corona-Fall an der Neuruppiner Kita "Miteinander" zu beobachten. Dort folgten dem positiven Fall einer Erzieherin nach Wochen der Corona-Freiheit im Kreis weitere sechs positiv getestete Personen zwischen zwei und 64 Jahren. Entgegen anders lautender Gerüchte befindet sich jedoch weder ein Erwachsener, noch ein Kind in klinischer Behandlung. Insgesamt wurden im Zusammenhang mit der Kita seit dem 1. Juli 324 Corona-Tests durchgeführt, berichtet Waltraud Kuhne, Sozialdezernentin des Landkreises, und weit mehr als 120 Anordnungen zu häuslicher Isolation für die Inkubationszeit von zehn Tagen ausgesprochen. Über 300 Kontaktpersonen, das heißt diejenigen, die einen längeren Kontakt von mehr als 15 Minuten zu den Betroffenen hatten, habe das Gesundheitsamt ermitteln müssen, so Kuhne. "Und wir sind noch nicht am Ende." Die Kontaktermittlung gestalte sich aktuell deutlich schwieriger als während des Lockdowns, so Kuhne. So mussten Kitakinder, die mit ihren Großeltern verreist waren, zurückgeholt werden. Die aktuelle Urlaubs- und Ferienzeit erschwere die Arbeit der vier Kontaktverfolgungs-Teams des Gesundheitsamtes. Außerdem sei die Bereitschaft der Menschen deutlich gesunken, Auskunft über mögliche Kontakte zu geben, kritisiert Kuhne. "Das macht die Arbeit schwer und ist eine Gesundheitsgefahr", betont auch Landrat Ralf Reinhardt (SPD). Er appelliert an die Menschen, die Suche nach Kontaktpersonen ernst zu nehmen.