Uwe Wuttke

Berlin (MOZ) Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin hat die erste Neuverpflichtung für die Mitte September beginnende neue Saison am Haken. Laut Medienberichten kommt Sebastian Griesbeck nach Köpenick. Damit schafft der 29-Jährige doch den Sprung ins Oberhaus. Mit dem 1. FC Heidenheim verpasste der 29-Jährige in der Relegation gegen Werder Bremen (0:0, 2:2) nur haarscharf den Aufstieg. Nun soll er bei den Eisernen einen Vertrag bis 2022 unterschreiben.

Das der Wechsel zustande kommt, hängt auch damit zusammen, dass Griesbeck für die Unioner ablösefrei zu haben ist. Der vielseitige Defensivspieler, der im Mittelfeld wie in der Innenverteidigung einsetzbar ist, war bereits vor der abgelaufenen Spielzeit ein Kandidat bei den Berlinern, hätte damals aber noch eine Ablöse gekostet. So entschied sich Geschäftsführer Profifußball Oliver Ruhnert für die Verpflichtung von Robert Andrich. Keine schlechte Entscheidung, denn der schlug als Stammspieler prächtig ein.

Nun könnte es also zur Wiedervereinigung von Griesbeck und Andrich im Union-Trikot kommen. Für die Wuhlheider wäre der kopfballstarke Griesbeck, der in Ulm geboren, beim dortigen SSV 1846 begann und in der Relegation starke Partien ablieferte, eine Verstärkung. Für Heidenheim spielt er seit 2013, absolvierte 240 Spiele in der zweiten und dritten Liga (11 Tore, 14 Vorlagen) und übernimmt bei Union den Platz von Manuel Schmiedebach, dessen Vertrag beendet ist.

Allerdings bleibt das Überangebot im defensiven Mittelfeld bestehen, indem auch Felix Kroos und Grischa Prömel sowie der seinen Vertrag bereits verlängernde Christian Gentner spielen können. Als wahrscheinlichste Variante gilt ein Abgang von Kroos, der bereits vor der vergangenen Saison auf der Kippe stand und dessen Vertrag ausläuft. Allerdings soll es eine Option für ein weiteres Jahr geben.