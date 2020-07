DPA

Gießen (dpa) Kapitän John Bryant verlässt den Basketball-Bundesligisten Gießen 46ers. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, will der Center nach drei Spielzeiten in Hessen eine neue Herausforderung suchen.

Bryant war 2017 überraschend an die Lahn gekommen und verlängerte nach der ersten Saison um zwei Jahre. 2018 erhielt der gebürtige US-Amerikaner die deutsche Staatsbürgerschaft.

