Odin Tietsche

Oberkrämer (MOZ) Einbrecher haben am Dienstag aus dem Haus eines Sportschützen in Oberkrämer neben Bargeld und Schmuck auch zwei Handfeuerwaffen entwendet.

Wie Lars Protz von der Polizeidirektion Nord am Mittwochmittag auf telefonische Nachfrage bestätigte, hebelten der oder die Täter zunächst eine Seitentür des Wohnhauses auf und gelangten so in die Räume. Aus diesen wurde eine unbekannte Menge Bargeld sowie Schmuck gestohlen. "Entwendet wurden darüber hinaus zwei Handfeuerwaffen, für die der Bewohner des Hauses eine waffenrechtliche Erlaubnis hat", so Protz. Die Kripo sicherte Spuren im Haus. "Wir gehen davon aus, dass der oder die Täter auch Munition für die Waffen gestohlen haben. Wie viel genau, ist aber noch unklar", so der Polizeisprecher.

Protz bestätigte zudem, dass der Besitzer der Waffen "die Pistolen ordnungsgemäß gesichert und verschlossen" hatte. Dies sei schließlich eine "Voraussetzung dafür, um Schusswaffen im Haus haben zu dürfen". Wie hoch der Schaden insgesamt ist, sei noch nicht abschließend ermittelt, so Protz.