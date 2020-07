Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) Am späten Dienstagnachmittag stieß ein Auto in der Nauener Straße in Falkensee mit einem plötzlich auf die Fahrbahn gelaufenen Hund zusammen.

Die Autofahrerin informierte die Polizei über den Unfall, konnte aber das offensichtlich am Bein verletzte Tier nicht am Weglaufen hindern. Als die Beamten vor Ort eintrafen konnten weder der Vierbeiner noch der Halter festgestellt werden. Zu den am Fahrzeug entstandenen Schäden liegen keine Angaben vor.